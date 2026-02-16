　
國際

日64歲美魔女嫁「32歲鮮肉尪」！比兒子還小　IG狂曬恩愛照

▲▼ 超狂姊弟戀！64歲辣妻嫁32歲鮮肉尪　凍齡美貌網全跪了。（圖／IG／chiwapara）

▲藏田坦言，丈夫年紀比兒子還要小。（圖／IG／chiwapara）

記者王佩翊／綜合報導

日本一名64歲美魔女藏田りつ子因與小32歲丈夫的姊弟戀在社群平台爆紅，她經常在IG上分享與32歲丈夫四處旅行、享用美食的甜蜜日常，甚至還會帶著39歲的兒子一家人同遊，畫面溫馨幸福。目前她也成立婚姻介紹所，並在網路上宣傳。

咖啡廳忘手機成契機　命中注定再相遇

兩人的相識過程宛如偶像劇情節。蔵田透露，她與前夫離婚後，2020年夏天在新宿一間咖啡廳巧遇現任丈夫。當時對方不慎將手機遺落在座位上，隨後馬上折返尋找，這個小插曲讓她印象深刻。沒想到不久之後，兩人竟然在池袋的電車上再度碰面，雙方都覺得對方臉孔眼熟，聊天後才發現曾在咖啡廳相遇，便互留LINE聯絡方式。

交往2年3個月閃婚　婆家接受年齡差距

藏田形容這段緣分是「偶像劇般的浪漫邂逅」，兩人很快墜入愛河，交往2年3個月後，在2022年的平安夜正式登記結婚。她也提到，另一半的家人對於兩人32歲的年齡差距並未表示反對，讓這段感情得以順利開花結果。

曾因年齡自卑想分手　男方堅持不放手

藏田坦承，戀愛過程中她曾多次因為年齡差距感到不安，擔心對方目睹自己逐漸衰老的模樣會失望，好幾次萌生分手念頭，但都被丈夫的堅定態度給說服。隨著相處時間拉長，她也逐漸克服內心的障礙，學會接受這段感情。網友們看到兩人的互動後紛紛留言祝福，大讚「保養得太好了吧」、「64歲長這樣根本犯規」、「兩人開心就好，比很多同齡夫妻還甜蜜」。

02/14 全台詐欺最新數據

日本12日扣押一艘中國漁船、逮捕47歲中國籍船長，並在中方提交保證支付擔保金的書面文件之後放人。針對這起事件，日本首相高市早苗15日晚間透過社群媒體X發文表示，為了防止外籍漁船非法作業，政府將持續以堅定態度進行執法。

姊弟戀美魔女日本愛情年齡差

