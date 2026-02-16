　
政治

甜蜜除夕！柯文哲親做沙琪瑪　陳佩琪爆：小草送的都被我吃掉

記者蘇靖宸／台北報導

今（16日）是農曆除夕，民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪一同製作沙琪瑪，要讓看的人都甜甜蜜蜜。由於柯文哲喜歡吃沙琪瑪，陳佩琪透露，過去一年很多小草會送沙琪瑪給她，想要讓阿北吃得甜甜蜜蜜，結果因為沙琪瑪裹了麥芽，在北所規定中是不能送進去的，所以最後都是被她吃下肚。

民眾黨安排柯文哲與陳佩琪製作甜點。柯文哲說，今天做甜點，是希望大家一整年都甜甜蜜蜜，但他很害怕自己做的甜點不能看也不能吃，所以找專門的老師過來，且為了安全起見，也找了陳佩琪，而他就在旁邊裝得很忙的樣子，最後也一定會幫忙吃。

▲柯文哲與陳佩琪除夕一同製作沙琪瑪。（圖／民眾黨提供）(限春節留稿用，請勿張貼)

▲柯文哲與陳佩琪除夕一同製作沙琪瑪。（圖／民眾黨提供）

此次製作的甜點是沙琪瑪。對於為何很喜歡吃沙琪瑪，柯文哲表示，2023年走白沙屯媽祖遶境時，「我最喜歡媽祖遶境是沿路吃都不用錢」，有次遇到一個攤位，他不知道走太久肚子餓還怎樣，多吃兩個，結果沿路就有小草送沙琪瑪給他。

陳佩琪則說，過去一年很多小草會送沙琪瑪給她，想要讓阿北吃得甜甜蜜蜜，所以她嘗試把沙琪瑪帶到北所給柯，但後來知道沙琪瑪外面會裹上麥芽，麥芽有點流質的東西，在北所規定是不能送進去的。陳也說，她感謝支持者過去一年送好多沙琪瑪，「但被我吃下肚，而不是被阿北吃下肚」 今天老師教她如何做，希望補償過去一年沒吃到的甜蜜東西。

製作過程才開始，柯文哲就把陳佩琪往前推，選擇站在一旁，陳立刻說，「你看，他自己不動手，他就馬上把我推過來，真的是。」柯文哲回應，「妳做得出來可以吃，我做的就很危險」。柯文哲還笑說，「我的烹調技術只有一樣，微波爐」，除了米飯要用大同電鍋外，其他全部用微波爐。

到了試吃環節，柯文哲吃第一口後表示，沙琪瑪裡面有花生，的確是很奇怪的味道。但在品嚐幾次後，柯文哲也認為好吃，並指出差別於有加花生、花椒粉，以及有嚼勁。

節目最後，柯文哲表示，新年目標是「關關難過，關關過」，人活在世界上每天都會遇到挫折，就是一關一關克服，這樣比較像真實人生，不要幻想每天都在過年，也祝大家馬年快樂。

▼柯文哲品嘗沙琪瑪。（圖／民眾黨提供）

▼柯文哲品嘗沙琪瑪。（圖／民眾黨提供）

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

甜蜜除夕！柯文哲親做沙琪瑪　陳佩琪爆：小草送的都被我吃掉

除夕上午垃圾量暴增，卻傳出清潔車翻覆意外。屏東縣萬丹鄉公所一輛垃圾車今（16）日上午駛入崁頂焚化爐高架橋專用道時，不慎擦撞護欄翻覆，車上垃圾瞬間傾倒滿地，造成進場車流嚴重回堵。轄區警方迅速到場協助疏導與排除，約2小時恢復通行，所幸駕駛及乘客僅輕傷送醫，無生命危險。

柯文哲陳佩琪民眾黨除夕沙琪瑪

