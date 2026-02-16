▲術後嗨過頭！紅腫熱痛毀年假 整形醫點名「修復期4大地雷」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節向來是醫美整形熱門時段，許多民眾希望趁著假期悄悄變美。然而，不少人在年假期間因為心情放鬆，忽略了術後照護，導致開工前夕急忙回診求救。安德森整形外科診所院長鄭明輝醫師指出，常見回診狀況包括出血、瘀血、腫脹與感染等，多半與生活作息或飲食有關，他特別點名「修復期4大地雷」，提醒愛美應避免。

▲醫美整形術後修復四大地雷。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

地雷一：喝酒過量、吃太嗨

春節聚餐免不了小酌助興，但這對術後傷口卻是一大負擔。鄭明輝醫師表示，民眾常因開心吃太多或喝了酒，導致血壓變高、血管擴張，這會讓血流量變多，進而容易造成傷口出血。他建議術後應盡量冰敷並多休息，避免血壓劇烈波動，才能減少腫脹發生。

地雷二：熬夜、睡眠不足

「熬夜」是傷口癒合的敵人。鄭明輝醫師解釋，腦部與身體擁有淋巴系統，就像體內的清道夫，必須在晚上睡覺時才會運作，將廢物清除回靜脈系統。若睡眠不足，會導致免疫力下降、修護能力變差，傷口癒合自然緩慢。他強調，術後每天應補足6小時以上的睡眠，才能確保良好的恢復品質。

地雷三：劇烈運動、泡溫泉

不少人以為「流流汗代謝比較快」，但對術後來說可能是反效果。鄭明輝分析，劇烈運動會讓血壓上升，原本止住的出血點可能「又被打開」，甚至出現延遲性出血；泡溫泉則會因為熱讓動脈擴張、血流量增加，同樣提高出血機率。若民眾本身有高血壓，或沒有規律用藥，更要避免在恢復期做這類刺激循環的活動。

另外，他也提到感染風險：術後若傷口碰水、或縫線不小心裂開，都可能引發感染，後續可能需要抗生素或追加傷口處理，絕對不是「忍一忍就會好」。

地雷四：高糖、高鹽飲食

飲食內容也攸關恢復速度。鄭明輝醫師建議，術後應多攝取蛋白質食物以幫助組織修復。需特別忌口的是「太鹹」或「太甜」的食物，攝取過多鹽分會導致水分滯留體內，加劇患部腫脹；而高糖食物亦不利於消腫與癒合。

術後警訊：出現「紅腫熱痛」別拖

民眾該如何判斷恢復狀況是否正常？鄭明輝醫師提醒，若局部傷口出現感染徵兆，例如紅、腫、熱、痛，要立刻回診請醫師處理；若是出現明顯出血或快速腫脹，也不能等到假期結束，應盡快回診，必要時直接到急診評估，避免延誤造成更大風險。

▲安德森整形外科院長鄭明輝醫師。（圖／記者姜國輝攝）

「醫美靠技術，美麗靠自律。」 鄭明輝醫師強調，雖然手術成功關鍵在於醫師的專業和經驗，但不代表做完療程就能解鎖放飛，術後的悉心照護才是維持美麗的長久之道。