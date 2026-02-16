　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基因不是唯一！研究揭全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

▲▼ 老人,高齡者,聽音樂,聽歌,耳機。（示意圖／VCG）

▲ 長壽人口密度較高的地區民眾常有這些生活習慣  。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

想活到100歲嗎？科學家從全球長壽地區找到答案，研究團隊深入分析所謂的「藍區」（Blue Zones）後發現，這些地方的居民通常可活到90歲以上，更重要的是他們進入高齡後仍保持健康，極少罹患心臟病、失智症等慢性疾病。

《每日郵報》報導，藍區指的是居民普遍長壽且健康的特定區域，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞島、希臘伊卡里亞島、哥斯大黎加尼科亞半島，以及美國加州洛馬林達。這些地方過去也曾引發質疑，有人認為極端長壽的紀錄可能有誤。但最新研究透過出生與死亡證明、結婚登記、軍事文件、選民名冊及教會檔案進行詳細驗證，並訪談超高齡居民及其家人。

美國老化研究聯合會（American Federation for Aging Research）科學主任奧斯塔德（Steven N. Austad）表示，「我們在這篇論文中證明，最初的『藍區』符合全球用於確認人類極端長壽的嚴格驗證標準」。

這份研究成果已發表於《老年學家》（The Gerontologist）期刊，研究團隊也歸納出藍區居民共有的10大生活習慣。

1. 緊密的社會凝聚力

藍區通常是關係緊密的小型社區，居民間有深厚連結，形成信任與互助網絡。研究顯示，生活在社會疏離或高犯罪率環境的人壽命較短。

2. 植物性飲食為主

飲食方面，藍區普遍以植物性飲食為主，肉類攝取極少。沖繩、薩丁尼亞和尼科亞的居民以蔬菜、豆類、全穀物和健康油脂為主食。洛馬林達許多居民是基督復臨安息日會信徒，該教會提倡素食與健康生活，當地信徒平均壽命比一般美國人長約10年。

3. 自然的日常活動

藍區居民不上健身房，而是透過日常活動保持身體活躍，像是步行、園藝、烹飪等活動。奧斯塔德指出，由於長壽缺乏明確的遺傳學解釋，使得生活方式因素顯得格外重要，而這類持續性低強度活動似乎有助維持身體機能，降低老年受傷風險。

4. 家庭關係緊密

多代同堂在藍區相當常見，年長者往往是家庭核心。這種安排強化社會連結、減少孤獨感，促進世代間更健康的行為，定期共同用餐也讓健康習慣更容易維持。

5. 適量酒精

適度飲酒也是共通點，通常是紅酒，且多在社交場合與用餐時飲用。薩丁尼亞人喝的卡諾瑙葡萄酒便富含多酚，但關鍵在於適量，每天不超過1到2杯，且酗酒情形極為少見。

6. 適度放鬆

壓力管理同樣重要。伊卡里亞島居民習慣午睡，洛馬林達的安息日會信徒每周守安息日24小時，放下工作與科技，與家人和信仰重新連結。這些做法與較低壓力及更好的心臟健康相關。

7. 吃飯剛好就好

沖繩的「8分飽原則」鼓勵人們吃到約8分飽就停止，有意識培養飲食習慣，避免過度進食，有助調節體重與新陳代謝。其他地區也有類似模式，例如食物份量較小且重視天然食材。

8. 信仰與歸屬感

多數藍區居民都屬於某個宗教或精神團體並定期聚會，大型觀察研究顯示，參與宗教或社群活動與較長壽命相關，可能因素包括壓力減輕、行為更健康、社會支持更強。

9. 明確人生目標

每天早上都有明確的動力起床，沖繩稱之為「生之意義」。研究發現強烈的目標與較低的認知衰退和失智風險有關，也帶來更好的心理健康與韌性。

10. 心靈實踐

方法雖因地區而異，但都深植於日常。沖繩家庭透過定期儀式紀念祖先，洛馬林達的信仰促使信徒避免抽菸、用藥和過度飲酒。研究認為，心靈實踐可能透過減壓和強化健康社會規範來支持長壽。

奧斯塔德最後提醒，藍區依然很脆弱，「它們不會永遠存在。移民、都市化、西方化等因素可能摧毀曾經繁榮的藍區。」但研究人員強調，這些共通習慣提供有力線索，說明決定我們能活多久、活得多好的關鍵在於日常選擇，而非基因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

基因不是唯一！研究揭全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

瑞士雪崩釀「80人列車」脫軌！　救援行動進行中

尼泊爾濕婆節「合法吸大麻」眾人吞雲吐霧　空氣滿滿大麻味

72歲翁失蹤9年！　Google Earth驚見「水底黑影」找到了

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞　馬年祝福曝光

淫魔檔案全公開「300大咖」名單曝光　驚見歐巴馬、賀錦麗

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

基因不是唯一！研究揭全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

瑞士雪崩釀「80人列車」脫軌！　救援行動進行中

尼泊爾濕婆節「合法吸大麻」眾人吞雲吐霧　空氣滿滿大麻味

72歲翁失蹤9年！　Google Earth驚見「水底黑影」找到了

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞　馬年祝福曝光

淫魔檔案全公開「300大咖」名單曝光　驚見歐巴馬、賀錦麗

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

脖子緊像快中風！久坐不動是健康殺手　醫教居家伸展放鬆自救

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

相關新聞

營養師教你補對食物改善「冬季暈眩」

營養師教你補對食物改善「冬季暈眩」

天氣一冷，很多人都有「一起身就眼前發黑」的經驗，甚至走路飄飄不穩。營養師高敏敏分享，這種冬季限定的暈眩，其實和血管收縮、血壓變化與營養狀況都有關，建議從日常飲食與生活習慣調整，就能慢慢改善不適。

大掃除別留9種物品！民俗專家：趕走整年壞運

大掃除別留9種物品！民俗專家：趕走整年壞運

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

櫻桃並不是補鐵神器！真實營養好處一次看

櫻桃並不是補鐵神器！真實營養好處一次看

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

關鍵字：

長壽藍區健康生活習慣科學

讀者迴響

最夯影音

更多
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝
遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面