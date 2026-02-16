馬年到！　馬蔡賴的「總統春聯」誰最好看？　

▲馬英九、賴清德、蔡英文馬年春聯。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

慶祝農曆新年到來，家家戶戶充滿喜氣氛圍，春聯則是必不可少的應景物，政治人物每年也會推出各式春聯，回顧台灣近3任總統，馬英九、蔡英文、賴清德3人，每年也會配合新年生肖，推出富有寓意含意的春聯，無一不引起討論與瘋搶。《 ETtoday新聞雲》特別整理3人今年的「馬年春聯」，一起來看哪個你最中意？

馬英九 「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」

馬英九今年推出的馬年春聯是「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」，馬英九更幽默表示，「這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器！各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕 AI 取代你的工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕…怕的是回家團圓，遇到像我這樣的長輩碎碎念的嘮叨。一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了」。

馬英九表示，沒關係，特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

▼馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

蔡英文 「福氣加碼」

蔡英文也說，去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。今年的春聯，自己就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

蔡英文表示，所以，自己選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她提字。希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

蔡英文指出，即日起開放給大家下載，自行印製，只要加入自己的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

▼蔡英文公布今年小英春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

賴清德 「七喜春來」

總統府日前公布「馬年」賀年的春聯、賀年卡、紅包袋與福袋，在新年的春聯部分，本次以「七喜春來」四字呈現。總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

總統府秘書長潘孟安表示，「七喜春來」感謝文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。

▼總統府公布「馬年」春聯。（圖／記者徐文彬攝）