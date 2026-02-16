　
政治

馬年到！　馬蔡賴的「總統春聯」誰最好看？　

▲馬英九、賴清德、蔡英文馬年春聯。（合成圖／資料照）

▲馬英九、賴清德、蔡英文馬年春聯。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

慶祝農曆新年到來，家家戶戶充滿喜氣氛圍，春聯則是必不可少的應景物，政治人物每年也會推出各式春聯，回顧台灣近3任總統，馬英九、蔡英文、賴清德3人，每年也會配合新年生肖，推出富有寓意含意的春聯，無一不引起討論與瘋搶。《 ETtoday新聞雲》特別整理3人今年的「馬年春聯」，一起來看哪個你最中意？

馬英九　「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」

馬英九今年推出的馬年春聯是「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」，馬英九更幽默表示，「這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器！各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕 AI 取代你的工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕…怕的是回家團圓，遇到像我這樣的長輩碎碎念的嘮叨。一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了」。

馬英九表示，沒關係，特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

▼馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲▼馬英九春聯。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

蔡英文　「福氣加碼」

蔡英文也說，去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。今年的春聯，自己就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

蔡英文表示，所以，自己選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她提字。希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

蔡英文指出，即日起開放給大家下載，自行印製，只要加入自己的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

▼蔡英文公布今年小英春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文公布今年小英春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

賴清德　「七喜春來」

總統府日前公布「馬年」賀年的春聯、賀年卡、紅包袋與福袋，在新年的春聯部分，本次以「七喜春來」四字呈現。總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

總統府秘書長潘孟安表示，「七喜春來」感謝文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。

▼總統府公布「馬年」春聯。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼總統府公布「馬年」春聯。（圖／記者徐文彬攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

長輩挑春字春聯「上方多1字」　他一讀笑翻

長輩挑春字春聯「上方多1字」　他一讀笑翻

農曆新年到了，家家戶戶除夕這天都會貼春聯、放鞭炮。就有網友分享家中長輩買的春聯，上面的字讓他當場愣住，乍看之下是一個大大的「春」，可是上面卻有一個小小的「發」字，連在一起就是「發春」。貼文掀起熱論，「活了22年，從來沒想過可以合在一起唸。」

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

蔡英文拿超大提燈：陳其邁又在搞事！

蔡英文拿超大提燈：陳其邁又在搞事！

關鍵字：

賴清德馬英九蔡英文春聯總統府新年馬年

讀者迴響

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

