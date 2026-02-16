　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／2025台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2025年時任民進黨團總召柯建銘首次在黨團記者會拋出「大罷免」一詞。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者郭運興／台北報導

本屆國會因朝野惡鬥，肅殺氣氛濃厚，2025年甚至還經歷了有史以來的大罷免，執政的民進黨仍然難以扭轉朝小野大局面，政壇依舊紛擾不斷，多位政治人物也在唇槍舌戰的交鋒中爆出「金句」，有些金句甚至造成災難，惹來爭議，有些則是哭笑不得。《 ETtoday新聞雲》特別整理出10大金句，來看看哪句最讓你印象深刻。

柯建銘：大罷免大成功

2025年1月，時任民進黨團總召柯建銘首次在黨團記者會拋出「大罷免」一詞，當時他表示，現在是朝小野大最危機時刻，民進黨團能做的就是喚起民意，罷免聲音已經響徹台灣雲霄，這個時刻一定會到來，大罷免潮來臨，國民黨還可以剩下多少立委？三分之二門檻並非如此困難。

柯建銘日後更在多次受訪喊出「大罷免大成功」口號，同時也註冊商標，當時民進黨立委也紛紛響應，更創作「大罷免大成宮」帽子與旗子，成為當時大罷免最具指標性的口號。

朱立倫：人不犯我，我不犯人　如果要戰「我們以戰止戰」

 2025年1月，在柯建銘喊出大罷免後，時任國民黨主席朱立倫則在中常會喊出「以戰止戰」，當時朱立倫表示，「人不犯我、我不犯人，民進黨已經做了全面戰鬥的準備，國民黨也會全面備戰，備戰而不求戰」，但若賴清德要戰到底，國民黨也會以戰止戰。

韓國瑜：立法院長要拜孫悟空　沒通天本領沒辦法協調朝野協商

2025年2月，立法院長韓國瑜被柯建銘點名罷免，他則在活動幽默回應，男找女朋友找不到，女找男朋友找不到，拜什麼？月下老人；結婚以後生不出孩子拜什麼？註生娘娘；孩子生下來之後希望孩子平安長大拜什麼？拜七仙女，讀書讀不好要考試要拜誰？文昌帝君。

韓國瑜笑稱，「我現在想到立法院朝野協商，我院長要拜誰？我想很久想不知道要拜誰，最後突然想到一個要拜孫悟空，因為沒有通天本領沒辦法協調朝野協商」。

翁曉玲：請你不要質疑我一個法學博士　我比你懂得多

2025年4月，國民黨立委翁曉玲在質詢行政院長卓榮泰時爆發爭執，對於公務人員調薪3%，卓榮泰怒批，因為刪預算、刪到無法確定，不要把責任怪到行政院來，更稱翁曉玲不要對法律一知半解。

翁曉玲當時語出驚人回擊，「我一知半解嗎？請你不要質疑我一個法學教授、法學博士這樣的專業，我比你懂得多」，卓榮泰回應，「也許啦，但是你不懂的地方更多」。

 

羅明才：我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！　不同意、不同意、投下不同意

2025年6月，距離726大罷免投票僅剩一個多月時間，深陷罷免危機的國民黨立委羅明才在受訪時改編《無敵鐵金剛》歌曲，大唱「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！不同意、不同意、投下不同意，加油」。

賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

2025年6月，總統賴清德展開「團結國家十講」，在第二講「團結」提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，這八成力量的發揮，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。

此言論一出，引起國民黨極度不滿，怒批這種專制政權才會出現的用詞，不只是對多元社會的否定，更是對自由民主價值的嚴重背叛，這種極權獨裁的言論，是對反對者毫不掩飾的恐嚇與威脅，要求賴清德公開向國人道歉。

賴清德：不是表決多數贏就可以了　不是喔，不是這樣

2025年6月，總統賴清德展開「團結國家十講」，在第三講怒批立法院在野黨拋出的7大爭議法案，並一一說明違憲原因，直呼「史上從來沒有過」；他更舉499號解釋代表議會政治、議會多數的界線，「不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣」。

該金句不僅遭到在野黨大酸，更被網路廣傳成為政治迷因，時常可以在各大社群看見「xxx  不是喔不是這樣」的留言。

卓榮泰：普發一萬只能買遙控飛機、冰箱　對國家幫助小！

2025年7月，在野黨拋出普發一萬政策，當時執政黨極度反對，行政院長卓榮泰更在活動時表示，自己說過，如果把國家的錢給海委會購置無人機，那國家安全就能得到保障，但如果把1萬元發給人民，那可能每個人只能買一個遙控飛機而已，國家就沒有無人機了，每個人就多一個遙控飛機了，對國家有助益嗎？

卓榮泰說，如果把糧倉蓋好、把糧食安全當作國安來做才有意義，但如果把這個錢，發給人民1人1萬塊，大家可能去買個儲物櫃、買個冰箱，保障自己糧食，對人民是好的，但對國家的幫助確實是小的。該言論也引起社會議論，紛紛批評「民眾要用到哪到底關你什麼事」、「這個執政團隊真是令人歎為觀止」、「部長你知道自己失言了嗎」。

柯文哲：為什麼要讓國家陷入四分五裂　賴清德好好想一想吧

2025年9月，捲入京華城案的前民眾黨主席柯文哲在遭到羈押將近一年時間後，終於獲得交保，當時他也在北檢大門發表談話，他更怒批，個人苦難都這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。

王世堅：本來應該從從容容、游刃有餘　你在哭什麼啊？沒出息

2025年十月，一首由中國網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友，在網路掀起熱烈迴響。

王世堅受訪被問到此事幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」，他也多次開金嗓親唱該首歌曲，更曾改編歌詞為陳亭妃台南初選拉票。

02/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

金句政壇國民黨民進黨民眾黨柯文哲賴清德卓榮泰柯建銘王世堅翁曉玲雜質沒出息遙控飛機普發一萬

