影／2025台灣政壇10大金句一次看　哪句讓你忘也忘不了

▲2025年時任民進黨團總召柯建銘首次在黨團記者會拋出「大罷免」一詞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

本屆國會因朝野惡鬥，肅殺氣氛濃厚，2025年甚至還經歷了有史以來的大罷免，執政的民進黨仍然難以扭轉朝小野大局面，政壇依舊紛擾不斷，多位政治人物也在唇槍舌戰的交鋒中爆出「金句」，有些金句甚至造成災難，惹來爭議，有些則是哭笑不得。《 ETtoday新聞雲》特別整理出10大金句，來看看哪句最讓你印象深刻。

柯建銘：大罷免大成功

2025年1月，時任民進黨團總召柯建銘首次在黨團記者會拋出「大罷免」一詞，當時他表示，現在是朝小野大最危機時刻，民進黨團能做的就是喚起民意，罷免聲音已經響徹台灣雲霄，這個時刻一定會到來，大罷免潮來臨，國民黨還可以剩下多少立委？三分之二門檻並非如此困難。

柯建銘日後更在多次受訪喊出「大罷免大成功」口號，同時也註冊商標，當時民進黨立委也紛紛響應，更創作「大罷免大成宮」帽子與旗子，成為當時大罷免最具指標性的口號。

朱立倫：人不犯我，我不犯人 如果要戰「我們以戰止戰」

2025年1月，在柯建銘喊出大罷免後，時任國民黨主席朱立倫則在中常會喊出「以戰止戰」，當時朱立倫表示，「人不犯我、我不犯人，民進黨已經做了全面戰鬥的準備，國民黨也會全面備戰，備戰而不求戰」，但若賴清德要戰到底，國民黨也會以戰止戰。

韓國瑜：立法院長要拜孫悟空 沒通天本領沒辦法協調朝野協商

2025年2月，立法院長韓國瑜被柯建銘點名罷免，他則在活動幽默回應，男找女朋友找不到，女找男朋友找不到，拜什麼？月下老人；結婚以後生不出孩子拜什麼？註生娘娘；孩子生下來之後希望孩子平安長大拜什麼？拜七仙女，讀書讀不好要考試要拜誰？文昌帝君。

韓國瑜笑稱，「我現在想到立法院朝野協商，我院長要拜誰？我想很久想不知道要拜誰，最後突然想到一個要拜孫悟空，因為沒有通天本領沒辦法協調朝野協商」。

翁曉玲：請你不要質疑我一個法學博士 我比你懂得多

2025年4月，國民黨立委翁曉玲在質詢行政院長卓榮泰時爆發爭執，對於公務人員調薪3%，卓榮泰怒批，因為刪預算、刪到無法確定，不要把責任怪到行政院來，更稱翁曉玲不要對法律一知半解。

翁曉玲當時語出驚人回擊，「我一知半解嗎？請你不要質疑我一個法學教授、法學博士這樣的專業，我比你懂得多」，卓榮泰回應，「也許啦，但是你不懂的地方更多」。

羅明才：我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！ 不同意、不同意、投下不同意

2025年6月，距離726大罷免投票僅剩一個多月時間，深陷罷免危機的國民黨立委羅明才在受訪時改編《無敵鐵金剛》歌曲，大唱「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！不同意、不同意、投下不同意，加油」。

賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」 打掉雜質

2025年6月，總統賴清德展開「團結國家十講」，在第二講「團結」提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，這八成力量的發揮，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。

此言論一出，引起國民黨極度不滿，怒批這種專制政權才會出現的用詞，不只是對多元社會的否定，更是對自由民主價值的嚴重背叛，這種極權獨裁的言論，是對反對者毫不掩飾的恐嚇與威脅，要求賴清德公開向國人道歉。

賴清德：不是表決多數贏就可以了 不是喔，不是這樣

2025年6月，總統賴清德展開「團結國家十講」，在第三講怒批立法院在野黨拋出的7大爭議法案，並一一說明違憲原因，直呼「史上從來沒有過」；他更舉499號解釋代表議會政治、議會多數的界線，「不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣」。

該金句不僅遭到在野黨大酸，更被網路廣傳成為政治迷因，時常可以在各大社群看見「xxx 不是喔不是這樣」的留言。

卓榮泰：普發一萬只能買遙控飛機、冰箱 對國家幫助小！

2025年7月，在野黨拋出普發一萬政策，當時執政黨極度反對，行政院長卓榮泰更在活動時表示，自己說過，如果把國家的錢給海委會購置無人機，那國家安全就能得到保障，但如果把1萬元發給人民，那可能每個人只能買一個遙控飛機而已，國家就沒有無人機了，每個人就多一個遙控飛機了，對國家有助益嗎？

卓榮泰說，如果把糧倉蓋好、把糧食安全當作國安來做才有意義，但如果把這個錢，發給人民1人1萬塊，大家可能去買個儲物櫃、買個冰箱，保障自己糧食，對人民是好的，但對國家的幫助確實是小的。該言論也引起社會議論，紛紛批評「民眾要用到哪到底關你什麼事」、「這個執政團隊真是令人歎為觀止」、「部長你知道自己失言了嗎」。

柯文哲：為什麼要讓國家陷入四分五裂 賴清德好好想一想吧

2025年9月，捲入京華城案的前民眾黨主席柯文哲在遭到羈押將近一年時間後，終於獲得交保，當時他也在北檢大門發表談話，他更怒批，個人苦難都這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂，賴清德好好想一想吧。

王世堅：本來應該從從容容、游刃有餘 你在哭什麼啊？沒出息

2025年十月，一首由中國網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友，在網路掀起熱烈迴響。

王世堅受訪被問到此事幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」，他也多次開金嗓親唱該首歌曲，更曾改編歌詞為陳亭妃台南初選拉票。