私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

記者廖翊慈／綜合報導

中國杭州一名32歲男性近年因私密處出現異常而就醫。他起初發現生殖器部位長出小疙瘩，因不痛不癢，誤以為只是一般發炎，未特別處理。直到病灶逐漸增大、呈現菜花狀，並反覆破潰出血，才前往醫院檢查，最終確診為HPV第6型感染引發的尖銳濕疣。

綜合陸媒報導，該名男子在確診後的兩年間，陸續接受雷射、冷凍與光動力等多種治療方式。儘管疣體多次被清除，但仍反覆復發，每次治療後的疼痛與恢復期，都對其身心造成不小負擔。

報導指出，許多人仍誤以為HPV主要與女性有關，實際上男性同樣是高風險族群。研究顯示，全球約31%的男性帶有生殖器HPV病毒，中國18至45歲男性感染率約為16.8%至38.7%，其中高風險型病毒占比超過20%。更值得注意的是，約7成男性感染者並無明顯症狀，容易在不自覺情況下成為病毒傳播者。

醫師說明，男性HPV感染之所以更難察覺，與潛伏期長有關。臨床資料顯示，男性從感染到出現症狀，平均潛伏期可達8至12個月，部分高風險型病毒甚至可潛伏數年才被發現。

此外，男性體內清除HPV病毒的能力相對較弱。即使是低風險型HPV（如第6型與第11型）所引發的尖銳濕疣，在經過雷射、冷凍等物理治療後，病毒仍可能殘留於皮膚基底層，復發率可達30%至50%。不少患者因此需反覆治療，不僅承受疼痛，也增加傷口感染風險，對生活品質影響甚鉅。

專家也提醒，HPV感染的影響不僅止於「長疣」。高風險型HPV若持續感染，與陰莖癌、肛門癌等疾病有關，且早期症狀多半不明顯，容易延誤診斷。

在預防方面，醫師指出，接種HPV疫苗是有效的防護方式之一，男性同樣適用。此外，日常仍應採取多重防護措施，包括正確使用保險套（但無法完全阻斷HPV傳播）、避免高風險性行為、固定性伴侶，以及定期留意私密處是否出現異常變化，及早就醫評估。

專家也強調，維持良好免疫力同樣重要，包括規律作息、戒菸限酒、均衡飲食，皆有助降低感染風險。