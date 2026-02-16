除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

▲彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

今天（16日）是除夕夜，家家戶戶都在家中圍爐團聚，但位於最北端的彭佳嶼氣象站仍有數名氣象觀測員無法與家人團圓，在合家歡慶的同時，駐守無人島上的職人堅守崗位，僅透過幾道菜餚，吃出最溫暖的年夜飯。

彭佳嶼是台灣本島的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，物資仰賴漁船運補，冬季東北季風盛行，島上更常面臨斷糧危機。

▲彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

彭佳嶼氣象站主任顏增璽指出，彭佳嶼氣象站編制共有6人，除了他自己，還有3位職員、2位工友，其中，他主要負責行政工作，職員負責觀測，工友負責庶務及煮飯，平常都是上班15天，再回本島休息30天。今年過年他分別和觀測員陳長榮及工友吳俊明值班。

彭佳嶼現為無人島，平時僅有氣象站3人、海巡3人及燈塔1人駐守，顏增璽表示，由於人多才顯得溫馨，每年除夕夜都會由氣象站工友煮五菜一湯或七菜一湯，邀請大家一起圍爐，其中一定會有火鍋或羊肉爐、海鮮、雞肉及幾道家常菜；初一則是改由海巡請大家吃飯。

吳俊明已駐守彭佳嶼35年，過去更曾開過餐廳，有廚師執照，顏增璽大讚，吳的手藝相當好，「有時許願想吃鹹酥雞，他也變得出來」，幾乎每年年夜飯都由他包辦。而顏增璽自己也會帶些過年禮盒來跟同仁分享。

今天適逢除夕夜，彭佳嶼氣象站下午3時許就開始準備年菜、貼春聯，相較於平日的粗茶淡飯，今天宮保雞丁、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉豆輪及養生黃瓜雞湯上桌，增添不少年味。

▲▼彭佳嶼氣象站與海巡、燈塔駐守人員共進年夜飯。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

談到氣象站每日工作，顏增璽表示，彭佳嶼的氣象觀測很多樣化，除了地面、高空及臭氧，還有學術研究、閃電及地震。觀測員每天清晨6點就要起床，分別在上午8時及晚上8時放探空氣球，上午9時去觀測坪巡檢及校正儀器，接著每3小時進行例行觀測，傍晚5時開始進行晚間的探空氣球作業，整體工作要到晚間10時才結束。

顏增璽說明，探空氣球主要用於測量垂直大氣的氣象因素，包括溫度、濕度、風向及風速，可以用來預測當地的高低溫穩定度、有沒有可能發展午後雷陣雨等。

彭佳嶼位於台灣最北端，面對各種天氣系統都是首當其衝，顏增璽表示，由於彭佳嶼沒有碼頭，只有天然屏障能讓運補船靠岸，風浪要在1.5米以下才能開船，遇到東北季風或颱風，不只下班的同仁回不去本島，更可能面臨斷糧危機。

他表示，2021年12月反聖嬰年，東北季風及颱風接力影響台灣，當時觀測員最長在島上待了30天，由於運補船無法停靠，人員只能仰賴海巡的罐頭配白飯，連青菜都沒得吃，此外，由於海巡當時無法運油來發電，氣象站差點沒有電能將觀測資料送回本島。另外在2022年8月，受到軍演影響，彭佳嶼長達15天變成孤島，同樣面臨斷糧危機。

由於彭佳嶼已無人居住，顏增璽指出，能來到彭佳嶼工作的人都需要耐得住寂寞，個性上應該都是「I人」，每個人待久了都會找到自己的興趣，像是有一名觀測員為了念博士班來此服務，也有人空閒時間喜歡觀星、攝影、觀察候鳥，他自己則是常去繞島運動，大家偶爾也會齊聚在燈塔唱歌。

▲彭佳嶼氣象站房舍。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

談到最辛苦的部分，他表示，彭佳嶼位於台灣最北端，沒有什麼屏障，因此天氣系統的衝擊會特別明顯，像是每年5、6月梅雨鋒面經常打雷，氣象站剛好是島上相對高點，同仁絕對不能赤腳踩在地上，過去曾經有雷打到房舍電器都壞掉，此外，颱風帶來的風力在相對空曠的彭佳嶼格外顯著，觀測員曾在戶外綁探空氣球綁到氣球直接破掉。

今年已在島上服務第5年的顏增璽說，目前最不習慣的還是搭船，每次從本島來上班都要搭3個小時，尤其小船不如大船穩定，有次更差點翻船，他本身不會游泳，那次印象深刻。他也說，近年彭佳嶼的環境越來越好，2020年更有建新房舍，氣象站共有7間房間，每人都能享有自己房間。