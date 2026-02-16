　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

記者周湘芸／台北報導

今天（16日）是除夕夜，家家戶戶都在家中圍爐團聚，但位於最北端的彭佳嶼氣象站仍有數名氣象觀測員無法與家人團圓，在合家歡慶的同時，駐守無人島上的職人堅守崗位，僅透過幾道菜餚，吃出最溫暖的年夜飯。

彭佳嶼是台灣本島的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，物資仰賴漁船運補，冬季東北季風盛行，島上更常面臨斷糧危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

彭佳嶼氣象站主任顏增璽指出，彭佳嶼氣象站編制共有6人，除了他自己，還有3位職員、2位工友，其中，他主要負責行政工作，職員負責觀測，工友負責庶務及煮飯，平常都是上班15天，再回本島休息30天。今年過年他分別和觀測員陳長榮及工友吳俊明值班。

彭佳嶼現為無人島，平時僅有氣象站3人、海巡3人及燈塔1人駐守，顏增璽表示，由於人多才顯得溫馨，每年除夕夜都會由氣象站工友煮五菜一湯或七菜一湯，邀請大家一起圍爐，其中一定會有火鍋或羊肉爐、海鮮、雞肉及幾道家常菜；初一則是改由海巡請大家吃飯。

吳俊明已駐守彭佳嶼35年，過去更曾開過餐廳，有廚師執照，顏增璽大讚，吳的手藝相當好，「有時許願想吃鹹酥雞，他也變得出來」，幾乎每年年夜飯都由他包辦。而顏增璽自己也會帶些過年禮盒來跟同仁分享。

今天適逢除夕夜，彭佳嶼氣象站下午3時許就開始準備年菜、貼春聯，相較於平日的粗茶淡飯，今天宮保雞丁、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉豆輪及養生黃瓜雞湯上桌，增添不少年味。

▲▼彭佳嶼氣象站年夜飯。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲▼彭佳嶼氣象站與海巡、燈塔駐守人員共進年夜飯。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲▼彭佳嶼氣象站年夜飯。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

談到氣象站每日工作，顏增璽表示，彭佳嶼的氣象觀測很多樣化，除了地面、高空及臭氧，還有學術研究、閃電及地震。觀測員每天清晨6點就要起床，分別在上午8時及晚上8時放探空氣球，上午9時去觀測坪巡檢及校正儀器，接著每3小時進行例行觀測，傍晚5時開始進行晚間的探空氣球作業，整體工作要到晚間10時才結束。

顏增璽說明，探空氣球主要用於測量垂直大氣的氣象因素，包括溫度、濕度、風向及風速，可以用來預測當地的高低溫穩定度、有沒有可能發展午後雷陣雨等。

彭佳嶼位於台灣最北端，面對各種天氣系統都是首當其衝，顏增璽表示，由於彭佳嶼沒有碼頭，只有天然屏障能讓運補船靠岸，風浪要在1.5米以下才能開船，遇到東北季風或颱風，不只下班的同仁回不去本島，更可能面臨斷糧危機。

他表示，2021年12月反聖嬰年，東北季風及颱風接力影響台灣，當時觀測員最長在島上待了30天，由於運補船無法停靠，人員只能仰賴海巡的罐頭配白飯，連青菜都沒得吃，此外，由於海巡當時無法運油來發電，氣象站差點沒有電能將觀測資料送回本島。另外在2022年8月，受到軍演影響，彭佳嶼長達15天變成孤島，同樣面臨斷糧危機。

由於彭佳嶼已無人居住，顏增璽指出，能來到彭佳嶼工作的人都需要耐得住寂寞，個性上應該都是「I人」，每個人待久了都會找到自己的興趣，像是有一名觀測員為了念博士班來此服務，也有人空閒時間喜歡觀星、攝影、觀察候鳥，他自己則是常去繞島運動，大家偶爾也會齊聚在燈塔唱歌。

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲彭佳嶼氣象站房舍。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

談到最辛苦的部分，他表示，彭佳嶼位於台灣最北端，沒有什麼屏障，因此天氣系統的衝擊會特別明顯，像是每年5、6月梅雨鋒面經常打雷，氣象站剛好是島上相對高點，同仁絕對不能赤腳踩在地上，過去曾經有雷打到房舍電器都壞掉，此外，颱風帶來的風力在相對空曠的彭佳嶼格外顯著，觀測員曾在戶外綁探空氣球綁到氣球直接破掉。

今年已在島上服務第5年的顏增璽說，目前最不習慣的還是搭船，每次從本島來上班都要搭3個小時，尤其小船不如大船穩定，有次更差點翻船，他本身不會游泳，那次印象深刻。他也說，近年彭佳嶼的環境越來越好，2020年更有建新房舍，氣象站共有7間房間，每人都能享有自己房間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕聯繫上田秋堇了！　「通話30分鐘」
快訊／19:00發生規模4「極淺層地震」
新北司機趴駕駛座上猝死
丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

除夕當天，許多人都會拜天公感謝神明一年的照顧。虎斑貓「啾啾」身為飼主Jeffery家的一份子，也被爸爸帶著一起「有拜有保佑」，握著兩隻手擺出合掌姿勢參加，然而當事貓似乎不怎麼領情，厭世的表情似乎在說奴才自己拜就好。

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

關鍵字：

彭佳嶼氣象站除夕年夜飯

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面