玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

▲玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

記者周湘芸／台北報導

今天（16日）是除夕夜，大家都在圍爐中與家人團圓，但位於海拔3858公尺玉山北峰的玉山氣象站仍有數名氣象職人無法與家人團聚，為的就是確保觀測數據準確回傳。

玉山氣象站已有80多年歷史，由於觀測員每次上班都需自行爬上海拔3858公尺的玉山北峰，因此採取上班一個月、休假一個月的模式，過年過節經常無法與家人團聚，且山上物資、水資源缺乏，時常需要仰賴觀測員自行背上山，遇上結冰、降雪，上班之路更像是在賭命。

▲玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

玉山氣象站定期會有1名觀測員及2名約僱人員值班，今年過年為觀測員蔡邦國及約僱員吳金臺、張勤豪輪值，下次下山時間為3月15日。

適逢除夕夜，玉山氣象站同仁今天傍晚就陸續準備年夜飯，相較於平時的雞肉、調理包，今晚增添幾道「年味」，滷蹄膀、清蒸石斑魚、人蔘雞湯、魚香茄子及兩道青菜上桌，顯得格外豐盛。

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

「同仁需保持一定體力，否則會被玉山淘汰。」玉山氣象站主任林文龍說，玉山氣象站平常三餐一定會有米飯、豬肉和熱湯，但山上環境不易保存食物，多是吃冷凍料理包或是容易保存的食物，過年期間則會特別應景吃牛肉跟魚肉，今年署長更有發給同仁紅包當作加菜金。

▲空軍救護隊年節前夕送物資給玉山氣象站留守同仁。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍表示，玉山氣象站觀測員每天清晨6點上班，晚上9點下班，過年過節也不例外，一早要先到戶外收集天氣情報，若有降雪、降雨需回報給氣象署，接著提供山上天氣資訊給空勤總隊進行救難任務參考，上午8時啟動儀器檢修及天氣要素紀錄，9時要到觀測坪巡檢氣象儀器，一路重複到下午5時結束人工紀錄，但入夜仍要留意天氣有無特殊變化。

▲▼玉山氣象站春節期間佈置應景裝飾。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍表示，玉山共有3名觀測員輪班，每年過年都會盡量排不同人員值班，他們不只過年過節無法陪伴家人，因為工作性質，長時間也無法待在家中，家人多能體諒。

他指出，氣象站春節期間的工作與平時差不多，但近年遇到一些登山客大年初一來登山，氣象站也會跟他們分享一些應景的食物，氣氛溫馨不少。

▲玉山山友贈送春聯。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍指出，氣象站值班人員每次上班都要徒步爬上玉山北峰，此外，除了冬季11月至隔年4月考量結冰及降雪危險性，有空勤總隊協助運送物資，其餘5月至10月都需仰賴人員自己背上山，因此氣象站內有放置跑步機及飛輪機，讓大家維持體力。

今年已50多歲的林文龍說，他在玉山氣象站已經8年，過去曾是登山社成員，所以當年局內徵詢他意願時，便欣然接受，隨著年紀導致體力下滑，現在單趟上山平均都要爬10小時左右，即便如此仍不後悔當初的決定，也感謝站內同仁除夕夜發揮職人精神，堅守崗位，即便年夜飯不如平地豐富，吃起來還是格外溫馨。