　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

▲玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

記者周湘芸／台北報導

今天（16日）是除夕夜，大家都在圍爐中與家人團圓，但位於海拔3858公尺玉山北峰的玉山氣象站仍有數名氣象職人無法與家人團聚，為的就是確保觀測數據準確回傳。

玉山氣象站已有80多年歷史，由於觀測員每次上班都需自行爬上海拔3858公尺的玉山北峰，因此採取上班一個月、休假一個月的模式，過年過節經常無法與家人團聚，且山上物資、水資源缺乏，時常需要仰賴觀測員自行背上山，遇上結冰、降雪，上班之路更像是在賭命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

▲玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

玉山氣象站定期會有1名觀測員及2名約僱人員值班，今年過年為觀測員蔡邦國及約僱員吳金臺、張勤豪輪值，下次下山時間為3月15日。

適逢除夕夜，玉山氣象站同仁今天傍晚就陸續準備年夜飯，相較於平時的雞肉、調理包，今晚增添幾道「年味」，滷蹄膀、清蒸石斑魚、人蔘雞湯、魚香茄子及兩道青菜上桌，顯得格外豐盛。

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

「同仁需保持一定體力，否則會被玉山淘汰。」玉山氣象站主任林文龍說，玉山氣象站平常三餐一定會有米飯、豬肉和熱湯，但山上環境不易保存食物，多是吃冷凍料理包或是容易保存的食物，過年期間則會特別應景吃牛肉跟魚肉，今年署長更有發給同仁紅包當作加菜金。

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

▲空軍救護隊年節前夕送物資給玉山氣象站留守同仁。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍表示，玉山氣象站觀測員每天清晨6點上班，晚上9點下班，過年過節也不例外，一早要先到戶外收集天氣情報，若有降雪、降雨需回報給氣象署，接著提供山上天氣資訊給空勤總隊進行救難任務參考，上午8時啟動儀器檢修及天氣要素紀錄，9時要到觀測坪巡檢氣象儀器，一路重複到下午5時結束人工紀錄，但入夜仍要留意天氣有無特殊變化。

▲▼玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

▲▼玉山氣象站春節期間佈置應景裝飾。（圖／玉山氣象站提供）

▲▼玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍表示，玉山共有3名觀測員輪班，每年過年都會盡量排不同人員值班，他們不只過年過節無法陪伴家人，因為工作性質，長時間也無法待在家中，家人多能體諒。

他指出，氣象站春節期間的工作與平時差不多，但近年遇到一些登山客大年初一來登山，氣象站也會跟他們分享一些應景的食物，氣氛溫馨不少。

▲▼玉山氣象站年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

▲玉山山友贈送春聯。（圖／玉山氣象站提供）

林文龍指出，氣象站值班人員每次上班都要徒步爬上玉山北峰，此外，除了冬季11月至隔年4月考量結冰及降雪危險性，有空勤總隊協助運送物資，其餘5月至10月都需仰賴人員自己背上山，因此氣象站內有放置跑步機及飛輪機，讓大家維持體力。

今年已50多歲的林文龍說，他在玉山氣象站已經8年，過去曾是登山社成員，所以當年局內徵詢他意願時，便欣然接受，隨著年紀導致體力下滑，現在單趟上山平均都要爬10小時左右，即便如此仍不後悔當初的決定，也感謝站內同仁除夕夜發揮職人精神，堅守崗位，即便年夜飯不如平地豐富，吃起來還是格外溫馨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕聯繫上田秋堇了！　「通話30分鐘」
快訊／19:00發生規模4「極淺層地震」
新北司機趴駕駛座上猝死
丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

除夕當天，許多人都會拜天公感謝神明一年的照顧。虎斑貓「啾啾」身為飼主Jeffery家的一份子，也被爸爸帶著一起「有拜有保佑」，握著兩隻手擺出合掌姿勢參加，然而當事貓似乎不怎麼領情，厭世的表情似乎在說奴才自己拜就好。

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

關鍵字：

除夕年夜飯氣象站

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面