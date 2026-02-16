桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳紅色塗裝為一大亮點。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳去年12月啟用，登機口紅色塗裝為一大亮點。《ETtoday新聞雲》獨家專訪負責設計的英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP），團隊指出，希望用顏色劃分空間，取代複雜的指標，設計採漸進式搭配。

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，其中，北登機廊廳去年底已率先營運，共開放8個大型登機門，去年對外曝光後，獨特的「橘紅色」空橋和登機門也讓外界感到為之一亮。

RSHP過去曾設計倫敦希斯洛機場第五航廈、馬德里巴拉哈斯機場第四航廈，在台灣也已累積多件作品，副總監Simon Tonks表示，紅色是代表溫暖、堅定，第三航廈的色彩設計為漸進式搭配，從航廈大廳的黃色，到空橋的橘色，再到北廊廳登機口的紅色，另也延續第二航廈的黑色花崗岩，希望用顏色劃分空間，取代複雜的指標，旅客能輕易知道身在何處。

▲▼桃園機場第三航廈完工示意圖。（圖／桃機公司提供）

桃園機場公司工程處科長郭至剛表示，第三航廈主體西側未來還有5個登機門，同樣是採紅色系設計，而大廳的榕樹巨柱則是採用「鴿子藍」，呈現往天空伸展的意象。

他也說，北廊廳啟用後獲得旅客廣泛好評，其中旅客最直接接觸到的就是「家具」。由於家具廠商延續第一、第二航廈的合作經驗，經過多次優化調整，並融入許多創新巧思。

郭至剛舉例，登機口的沙發原先的設置方位是垂直於玻璃帷幕，考量讓旅客動線及欣賞空側景觀，因此更改為平行於玻璃帷幕擺放，方向上也呼應頭頂的Halo天花。此外，團隊也增設候機區連座椅的側桌及圍繞按摩椅的屏風，希望旅客在候機的同時能更輕鬆自在。

▲英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks（左）及桃園機場工程處科長郭至剛（右）。（圖／記者周湘芸攝）

談到台灣氣候特性，Simon Tonks也說，RSHP並非首次設計亞熱帶地區的建築，過去在韓國首爾、中國大陸及摩洛哥都有參與過，第三航廈的屋頂本身就是很大的熱阻隔，北廊廳大片的玻璃帷幕既能保留通透性，又能阻隔熱源，宛如在廊廳外掛上大片的雷朋墨鏡。

郭至剛說，第三航廈的玻璃帷幕是採用Low-E玻璃（低輻射玻璃），兩層玻璃中間有鍍膜，內有惰性氣體能阻擋紫外線、減少室內熱量，另外深出簷的設計也能擋掉大部分陽光，同時不妨礙旅客視線。