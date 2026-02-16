毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

▲絨球毛帽是現在常見的設計。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

你是否曾好奇過，一些毛帽頂端為何有一顆圓球？絨球毛帽（bobble hats）這個看似裝飾性的設計，背後隱藏悠久的歷史淵源。

頭飾有圓球 已有千年歷史

根據外媒《The Outline》報導，頭飾頂端有圓球的設計，最早可追溯至維京（Viking）時代。1904年在瑞典南曼蘭省（Södermanland）出土的古文物顯示，北歐神話之中的豐饒之神弗雷（Freyr），就戴著頂端附有一顆球體的頭飾。

帽頂絨球有功能 水手最特別

《鏡報》指出，在歐洲各國，帽頂絨球曾被用以區分階級與職位。羅馬天主教神職人員配戴的「四角帽」（birettas），就以不同顏色的絨球標誌各自的具體職責。

部隊士兵們，包括蘇格蘭高地軍團及拿破崙步兵部隊，制服上都配有絨球。專家指出，這不僅能辨識所屬團隊，更能在惡劣天候下提供保護。

最特別的則是水手族群。船員在船艙內活動時，帽頂蓬鬆絨球能夠作為緩衝，避免在狹窄空間中撞傷頭部，兼具安全防護功能。

頭頂最佳亮點 絨球成為時尚

儘管絨球毛帽過去分別具備保暖、保護及彰顯身分的功能，它如今已成為一種時尚。到了經濟大蕭條（the Great Depression，1929至1933年左右）時期，絨球毛帽獲得一般民眾的普遍青睞，可能是因為其製作成本低廉，又能為樸素服裝增添亮點。