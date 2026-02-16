春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

▲除夕天空將出現「海王星合土星」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節連假將有3場天文秀接力上演。台北天文館表示，除夕（16日）傍晚可觀賞「海王星合土星」，最佳觀賞時機是日落後不久，朝西方天空低空尋找；初三、初四（19日、20日）則有「水星合月」和「水星東大距」，這不僅是觀賞水星最佳時機，更會難得地看到「金星、水星、土星與一彎眉月」，在西方天空排成一列。

春節期間不想人擠人，最方便且免費的莫過於抬頭觀賞天文秀。台北天文館表示，春節期間有多場天文秀，台灣除了初一的「日環食」看不到，其餘還有3場，首先是除夕傍晚的「海王星合土星」，最佳觀賞時刻是除夕當天日落後不久，前往西方地平線開闊、光害較少地點的低空尋找。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館說明，所謂「合」，是指兩顆天體在天球上赤經相同的現象，而太陽系行星的軌道平面彼此相近，從地球看去，兩者會在視覺上顯得非常靠近，除夕當天，海王星與土星最近時約兩個滿月的寬度。可惜因海王星亮度暗淡，無法以肉眼觀察，建議民眾在日落後，利用明亮的土星作為指引，使用望遠鏡尋找海王星。

至於初三上演的「水星合月」，天文館指出，意指水星與月亮在天球上的赤經相同，也就是從地球的視角來看，會幾乎排成一線。有興趣民眾，可在當天日落後至晚間7時10分前，在西邊的低空尋找水星與眉月身影，即可欣賞到這場星月相依的景色。

▲▼初三先上演「水星合月」，初四則是「水星東大距」。（圖／台北天文館提供）

天文館表示，初四的「水星東大距」代表水星最接近地球、也是觀賞水星最佳時刻。在初三、初四這兩天的傍晚，民眾在日落後至晚間6時前的短暫時段內，在無遮蔽物的空地往西方低空，可找到這顆嬌小明亮的行星「水星」。若用望遠鏡觀察，還能看到水星如弦月狀的外觀，甚至還可看到「金星、水星、土星與月球」在西方天空排成一列的景象。