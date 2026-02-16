機艙最髒不是廁所！　空服員認「置物櫃沒在清」放外套超噁心

▲ 不少乘客會將外套塞進頭頂置物櫃中。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭飛機時把外套塞進頭頂置物櫃這個看似常見的動作，空服員卻大喊「超噁心」。多名資深空服員揭露，機艙座椅上方置物櫃不會固定清潔，除非出現空服員肉眼可見的髒污，因此櫃內比想像中髒得多，恐怕使乘客的外套成為病菌溫床。

空服員坦言：置物櫃沒定期清潔

《每日郵報》報導，在捷藍航空（JetBlue）服務逾10年的空服員希爾（Loretta Hill）無奈表示，每到冬季厚重外套就成為機艙的年度難題。她指出，乘客對個人物品非常執著，堅持要放在特定位置，但置物櫃根本沒有定期清潔。

另一名空服員萊恩（Emilia Ryan）更直言，「那些置物櫃真的很髒」，裡面不僅沾滿行李箱輪子帶來的髒污，偶爾還會有「爆開的乳液罐」殘留物。

行李箱輪子細菌量驚人 恐藏多種病原體

微生物學家泰特羅（Jason Tetro）警告，行李箱輪子的細菌量是馬桶座的58倍。這些輪子經過機場地板、火車站、計程車後車廂，甚至公廁，再被塞進置物櫃，而外套就直接放在這些髒污上方。

泰特羅稱，雖然人類較少直接碰觸置物櫃，但裡面可能充滿綠膿桿菌、葡萄球菌等病原體，也許還會有一些酵母菌，這些疾病傳播風險不算太高，但感冒和流感病毒能在布料上存活數小時。

專家建議3招保護外套 避免沾染病菌

空服員建議，最好將外套塞進隨身行李內再放置物櫃，或摺好裝進乾淨提袋放在座位下方。若仍必須使用置物櫃，應等其他行李放好後，將外套放在自己行李上方，避免直接接觸櫃子底部，且抵達目的地後建議將外套懸掛通風，或用高溫烘乾10至15分鐘消毒。