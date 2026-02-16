11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊

▲11大連鎖速食品牌過年營業時間懶人包。（圖／記者項瀚攝）

記者蕭筠／台北報導

今天是除夕，想吃速食的民眾要特別留意各品牌營業時間，必勝客、拿坡里、三商炸雞今（16）日只營業到下午3點，頂呱呱也提早於下午5點、達美樂晚間7打烊；麥當勞春節期間則不休息。

●麥當勞

麥當勞全台門市春節期間營業時間不變，僅有百貨公司內的門市將以百貨公司營業時間為主。

●肯德基

肯德基即日起至2月22日因應過年調整部分門市營業時間，全台門市實際營業時間可至官網查詢或致電門市。

●三商炸雞

三商炸雞今日營業至下午3時，春節其餘時間正常營業；設於賣場內之門市營業時間依各賣場為主。

●必勝客

必勝客今日營業至下午3時，初一至初三營業至晚上9時，初四起恢復正常營業。台北信陽店即日起至初三暫停營業，初四至初六營業時間為上午11時至晚上8時。

●拿坡里

拿坡里今日營業至下午3時，春節其餘時間正常營業；設於賣場內之門市營業時間依各賣場為主。

▲摩斯漢堡初四起恢復正常營業。（圖／記者蕭筠攝）

●頂呱呱

頂呱呱今日營業至下午5時，初一起恢復正常營業，實際營業時間依各門店公告為主。

●達美樂

達美樂全台門市今日營業至晚上7時，春節其餘時間正常營業。提醒最終營業時間依達美樂官網公告為主。

●漢堡王

漢堡王全台門市春節期間營業時間不一，其中交大店、中央店、竹科台積P1、南科台積18B店、台中美光F16店、高雄日月光店、新竹瑞昱店、台鋼科大店、台積F20店過年期間皆暫停營業；竹科店除夕至初四休息；兒童樂園店僅除夕不開。

另外，3家機場門市除夕皆照常營運，其他門市不一，最早下午3時起閉店，初一後僅少部分店家調整營業時段，實際營業時間請依各門市公告為主，建議出發前先聯絡門市確認。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至初三營業時間依店鋪型態有所調整，初四則恢復正常營業，營業時間以各店鋪公告為準。

●繼光香香雞

繼光香香雞各門市春節營業時間不一，今除夕最早5點閉店；其中昌平店、南港潤泰店、竹北店、林口長庚店除夕不營業，中科店、新南屯除夕及初一店休，其餘門市請依各店公告為主。

●21風味館（21PLUS）

21風味館今日北區、中區門市營業至下午5時，嘉南高雄區營業至下午6時；其餘調整營業時間如下，提醒設於百貨公司內門市依百貨為主。

2月17日、18日（初一、初二）：八德、板橋中正、數位大樓、中山錦州、新營三民店休；初三起正常營業

2月17日（初一）：信義信安、永康中正店休；其餘時間正常營業

2月18日（初二）：中和中山、台南崇德正店休；其餘時間正常營業

2月16至2月22日（除夕至初六）：數位大樓門市店休

▼繼光香香雞各門市春節營業時間。（圖／業者提供，下同）

▼漢堡王全台門市春節營業時間。※點圖放大