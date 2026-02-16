美日台如同家人！　林佳龍邀谷立言、片山和之大啖「魔法團圓飯」

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、外交部長林佳龍、日本台灣交流協會代表片山和之一同拜年。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

今天是除夕，外交部長林佳龍特別邀請AIT處長谷立言、日台交流協會代表片山和之，與6位農青大使齊聚外交部，一同大啖「魔法團圓飯」。林佳龍感性表示，「美日台真的是像家人一樣」，在重要的過年時分，應以最好的台灣味款待摯友。席間，農青大使大展身手，端出融合山海元素的創意年菜，其中一道結合美、日基因背景的「台農一號」草莓更成為亮點，別具外交意義。

外交部與農業部自2017年起共同辦理「農業青年大使『新南向』交流計畫」，每年徵選出具農林漁牧業相關實務經驗的青年出國交流。外交部長林佳龍今年特別邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之，以及葉佳欣、顏芷芸、陳廷瑋、吳育任、張佳宏和劉興檀共6位農業青年大使在年節前到外交部一同大啖「魔法（MOFA）團圓飯」迎新春。

林佳龍表示，台灣人辛勤工作一年，過年是與親友分享心意與祝福的幸福時光，因此特地邀請谷立言和片山和之，三國一同享用團圓飯，而既然要與好朋友分享「最好的東西」，當然要找來農青大使，用「台灣味」滿足大家的「胃」。林佳龍也說，「美日台真的是像家人一樣」，在最重要的過年時，都要獻上祝福。

農青大使就地取材 十道創意年菜呈獻台灣土地珍味

今年農青大使大展身手，帶來了原香米果瑞海盤（百香果涼拌海鮮佐爆米香）、春梅報喜金鳳凰（梅醬雞肉）、檸香胡椒躍鮮蝦（檸檬胡椒蝦）、茶韻東坡富貴肉（茶香東坡肉）、冷飲迎春梅釀、熱飲青心烏龍、桂圓好事雙味捲（腐皮捲桂圓甜米糕沾取花生粉）、三代同堂團圓盅（30年老茶茶葉、新菜脯及老菜脯雞湯）、三色珍果喜相逢（台農一號草莓、白草莓與橘子拼盤）和馬吉黑金幸福桌（福馬造型仙草凍與仙草麻糬）多道令人垂涎三尺的家鄉好滋味。

農青大使就地取材，融合「山、海、珍」三大元素，選用當季栽培的豐盛山產、鮮美海味及珍果，每道料理都乘載對土地的熱情與用心，盼能「馳騁寰宇、龍總馬吉」，也讓尊貴的賓客體驗來自台灣土地的真味，並感受傳統新年的喜慶。

「台農一號」草莓具美日基因 視覺設計暗藏巧思

其中，由張佳宏所準備的「三色珍果喜相逢」更是備受矚目，這道菜特別使用台灣第一個通過碳標籤的草莓「台農一號」，並巧妙地將食材進行視覺化設計。將草莓排成蝴蝶造型，搭配來自南投中寮鄉的冠軍橘子蜜柑排成國花「梅花」，象徵台灣永續生態的共生與成果綻放。

張佳宏也特別介紹，台農一號草莓除了是領有「身分證」的優良品種，其基因背景更是別具外交意義，它的「母親」來自美國（香水草莓），「父親」則來自日本（豐香草莓）。不僅谷立言好奇味道，林佳龍也對盤中草莓的兩種顏色表示好奇，張佳宏解釋，除了紅色的台農一號，另一種白草莓則帶有特殊的牛奶香氣，並強調這是「冬天限定」的美味。

波本威士忌與日式年糕 谷立言、片山和之端出家鄉好滋味

而谷立言和片山和之也特別帶來家鄉的美食一同歡慶。谷立言準備的菜色有巴頓（Blanton's）波本威士忌、宇宙脆蘋果以及起司堅果拼盤。谷立言介紹，美國跟日台不同，沒有正式過年習慣，平常在家是過感恩節和聖誕節。因此，這次帶來的就是比較非正式，但很有美國代表性的菜色。

谷立言說明，波本酒需由至少50%的美國代表性作物「玉米」釀造，不僅歷史悠久，更與台灣料理非常搭配，推薦台灣人吃飯時不妨買來嘗鮮。再加上瓶蓋設計為一匹正在奔騰的馬。波本常與肯塔基德比賽馬（Kentucky Derby）聯想在一起。

除了美酒，谷立言也介紹具美國代表性的零食與起司，包括反映美國受歐洲及墨西哥文化影響、帶有微辣風味的「蒙特里傑克（Monterey Jack）」起司、源自紐約、如今全球都吃得到的奶油起司等，以及美國堅果。

此外，還有名為「宇宙脆（Cosmic Crisp Apples）」的蘋果。谷立言驕傲地說，該蘋果出口到台灣後，因大受歡迎，現在反而賣向全世界，「是非常好吃的一個蘋果」。他更開玩笑稱，「不知道跟日本的蘋果比起來誰比較好吃？」

片山和之則準備了「磯部焼き（海邊燒／海苔燒麻糬）」、「きな粉餅（黃豆粉麻糬）」與「ぜんざい（麻糬紅豆湯）」3款日式年糕（Omochi）。在日本，大家相信年糕裡有神明的力量，吃年糕新的一年就會健康長壽。東日本吃四方形年糕，西日本像他的故鄉廣島則是吃圓形的，而他今天帶來的是關東方式的四方形年糕。

片山和之也說明日本文化，自明治維新以後，日本就是按照陽曆過年，因此日本新年就是陽曆1月1日。日本過年會準備3道菜，第一個是所謂的「御節料理」，也就是什錦冷菜，讓傳統家庭婦女休息；第二個則是蕎麥麵，象徵祝福新的一年健康長壽；最後就是他準備的年糕。

有趣的是，片山和之在介紹年糕時，特別強調麻糬紅豆湯是他自己要吃的，海苔燒麻糬和黃豆粉麻糬才是其他人的，讓現場歡笑聲不斷。

東坡肉吃出「媽媽味」 屏東鮮蝦擄獲谷立言胃口

談及最喜愛的一道菜，林佳龍和片山和之不約而同選擇由茶韻東坡富貴肉。林佳龍表示，這道菜在過年吃，很有媽媽的滋味。平時出門在外，過年時回家團圓，就喜歡吃媽媽做的菜，充滿著幸福的滋味與人情味。片山和之則說，今天深深感受到過年氣氛，且每道菜都好吃，但特別喜歡原香米果瑞海盤和茶韻東坡富貴肉。

谷立言也說每道菜都非常好吃，也充滿著過年的好感，但如果要擇一，最喜歡檸香胡椒躍鮮蝦，不僅檸檬與辣椒味道平衡的很好，且非常脆。

準備「茶韻東坡富貴肉」的葉佳欣受訪時笑說，「覺得我家人煮菜很厲害」，家裡本身做茶葉，因此經常會將茶葉入菜，這次希望透過創新的方式帶出台灣味，因此使用來自拉拉山的高山紅茶醬汁燉煮東坡肉，讓東坡肉吃起來較為清爽。

獲得谷立言青睞的檸香胡椒躍鮮蝦則由陳廷瑋所準備。來自屏東縣里港鄉的陳廷瑋指出，自己是農三代，這代表好味道能不斷地傳承下去；而要把蝦養的好，關鍵是水質環境與飼料調配，讓蝦子吃的好，肉質自然也鮮甜脆口。