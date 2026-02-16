林口婦誤信假投資遭騙50萬　警設局再約詐團面交逮女車手

▲林口警方埋伏速食店逮捕林姓女車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名67歲周姓女子因誤信臉書投資廣告，慘遭詐騙集團騙走50萬元。詐團食髓知味，隔日竟又約定面交50萬元，林口警方獲報後，喬裝成顧客在速食店埋伏，趁31歲林姓女車手現身取款時，當場將她壓制逮捕，及時攔阻被害人二度失血，訊後依詐欺及洗錢罪移送偵辦。

▼林口警方起獲贓款及假證件、收據等物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，周姓婦人近期因點擊臉書Facebook上的投資理財廣告，被誘騙加入特定的LINE投資群組，並下載了詐騙集團虛設的投資APP。在詐團成員天花亂墜的利誘下，周女上個月14日首度面交50萬元現金給車手。然而，錢交出去後，周女越想越不對勁，隨即撥打165反詐騙專線求證，這才驚覺自己下載的APP全是虛假數據，50萬元早已落入詐團口袋，氣得報警求助。

林口分局文化派出所獲報後，發現詐騙集團仍持續透過通訊軟體，誘騙周女追加投資，並約定15日下午2時，在文化一路一段速食店內再次進行面交。警方共組專案小組，喬裝成用餐顧客，分散在店內各處守候。

當林姓女車手現身，面交現金簽收收據時，埋伏員警立即衝上前表明身分，林女當場嚇得花容失色，只能乖乖束手就擒。現場查扣智慧型手機1支、偽造投資公司工作證2張、投資收據1張及現金7200元。林姓女車手訊後依詐欺罪及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。