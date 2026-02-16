板橋男心梗突倒地…妻子尖叫求救　巡邏警CPR救回一命

▲海山警分局員警對鄭男實施CPR 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名鄭姓男子準備外出時，突然急性心肌梗塞發作，直挺挺向路面重摔倒下。他的妻子目睹丈夫命懸一線，驚恐尖叫求救，幸運的是，轄區員警巡邏恰好經過，立即實施心肺復甦術（CPR），成功在黃金搶救時間內將鄭男從鬼門關前拉回，目前男子已脫離險境，正逐漸恢復中。

去年12月23日下午3時許。當時家住雙十路二段的鄭姓男子正要步出家門，正好與剛返家的徐姓妻子碰面，不料話還沒說上一句，鄭男竟無預警失去知覺，逕直向前倒下。徐妻眼見丈夫倒地不起，嚇得大聲尖叫求援。此時，海山分局文聖派出所警員郭鑫暐、陳利侑正好巡邏行經，見狀立即衝上前查看。發現鄭男面色發青、已失去意識且無呼吸心跳。

2名員警分工合作，一人通報119指揮中心，另一人則果斷跪在路邊，雙手交疊對鄭男施以CPR，直到救護人員趕抵接手。隨後，鄭男被緊急送往雙和醫院進行急救。經醫院診斷，鄭男確診為急性心肌梗塞。家屬事後激動致謝表示，若非員警在事發當下立即施救，後果不堪設想；鄭男在醫療團隊照護下已轉危為安，恢復狀況良好。

海山分局分局長林國民表示，第一線執勤員警均接受過專業的CPR救護訓練，深知腦部缺氧的前4至6分鐘是急救的黃金關鍵。警方也藉此案例溫馨提醒市民，近期天氣轉變頻繁，民眾應多加留意自身與長輩的健康狀況。若出現頭暈、胸悶、呼吸不順等警訊，應立即就醫檢查。一旦發現有人倒地，除撥打119外，勇敢伸出援手施救，或許就能挽救一個破碎的家庭。