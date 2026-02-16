2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

▲透過日本瘋傳的色彩心理測驗，找出新的一年最適合你的開運行動，讓未來一年馬到成功、運勢大開！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆春節假期正式開啟，全台沉浸在喜慶的團圓氣氛中，不少人也趁著新年之際，規劃一整年的轉運大計。日本網站《Trill》近期分享了一項趣味心理測驗，透過選擇馬匹的顏色，洞察你在2026年應採取的開運行動。TikTok創作者@victoriatheromantic也曾提到，想要讓生活更有儀式感，關鍵在於學會欣賞那些看似微不足道、甚至是有些麻煩的小事；而這場色彩測驗，正是引導你發現生活新契機的好機會。

Q：如果要幫馬塗上顏色，你會選擇以下哪一種？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A、棕色

B、黑色

C、白色

D、灰色

選好了嗎？往下看測驗結果

選好了嗎？往下看測驗結果

選好了嗎？往下看測驗結果

A、棕色：開啟一項生活新習慣

選擇將馬塗成棕色的你，擁有極佳的穩定感與累積能量。棕色象徵大地與土壤，代表著每日微小的付出終將結出果實。2026年你的開運關鍵不在於挑戰高難度目標，而是培養一個「能持之以恆的習慣」，例如晨間散步、寫日記或睡前伸展，如同馬兒一步一腳印地踏實前行，這些看似平凡的累積，將會在不知不覺中為你累積出強大的運勢。

B、黑色：斷捨離人際關係，擴展社交圈

選擇黑馬的你，內心深沉且容易受到旁人影響。黑色代表本質與決心，這意味著「與誰同行」將左右你這一年的運氣。2026年建議你重新審視那些感到勉強的人際關係，果斷篩選出真正值得珍惜的情誼，這將是你轉運的起點。與此同時，不要恐懼結識新朋友，拿出馬兒般的勇氣去挑選緣分，它們會帶領你邁向更高的人生階梯。

C、白色：重新檢視財務與隨身物品

選擇白色的你，擁有強大的重整力與淨化能量。白色象徵起始與純淨，透過「清理」能讓你的運勢煥然一新。2026年的開運秘訣在於審視金錢用途與物質清單，無論是整理沒在使用的訂閱服務，還是清理囤積已久的雜物，都能為心靈與運氣騰出空間。就像在純白的馬背上描繪未來，保持輕盈的選擇，好運自然會隨之而來。

D、灰色：前往從未踏足的新據點

選擇灰色的你，兼具謹慎與靈活的特質。灰色代表邊界與變化的過程，顯示你正處於人生的轉折點。2026年，前往「陌生場域」將為你招來好運，這不一定是大規模旅行，或許是一個陌生的街區、一間從未光顧過的店面，或是一條沒走過的小路。跨出舒適圈的那一步將驅動停滯的氣息，讓灰色馬兒帶領你迎向未知景色，開啟全新的幸運篇章。