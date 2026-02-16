　
不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

▲▼黑森林蛋糕（Black Forest Cake）。（圖／VCG）

▲黑森林蛋糕起源於德國，很快風靡全球。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

黑森林蛋糕（Black Forest Cake）曾在2024年被《紐約時報》譽為「全球最受歡迎甜點」，在擄獲無數人味蕾之際，這款經典德國甜點的特殊名稱，也引發人們好奇。

不是顏色！命名與地名有關

黑森林蛋糕德文原文為「Schwarzwälder Kirschtorte」，其名稱並非來自蛋糕的外觀造型或整體色調，而是德國西南部的黑森林地區。

黑森林是《糖果屋》及《睡美人》等經典格林童話故事的靈感來源，以茂密森林、美麗風景、酒漬櫻桃雙重蒸餾製成的「櫻桃白蘭地」（Kirschwasser）而聞名。傳統上，這款烈酒也會被加入黑森林蛋糕中，增添風味。

20世紀初問世　風靡全世界

蛋糕的真正起源眾說紛紜，但大多數人認為它在20世紀初期問世，演變自傳統德國甜點「黑森林櫻桃白蘭地蛋糕」（Schwarzwalder Kirschwasser Torte）。

▲▼黑森林蛋糕（Black Forest Cake）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑森林蛋糕的名稱與顏色都有濃厚的德國色彩。（圖／達志影像／美聯社）

據傳，1915年德國主廚凱勒（Josef Keller）在小鎮巴德戈德斯貝格（Bad Godesberg）製出世上第一顆黑森林蛋糕，黑、紅、白三色恰好也代表黑森林地區傳統服飾。

到了20世紀後半，黑森林蛋糕在全德流行起來，這款具備巧克力海綿蛋糕體，搭配鮮奶油與櫻桃的美味甜點，也迅速跨越國界，成為在全球廣受喜愛的美食。

擄獲味蕾！傳統黑森林有什麼？

傳統黑森林蛋糕基底，是加入大量可可粉製成的巧克力海綿蛋糕。蛋糕體的層次之間，堆疊著由酸櫻桃製成的果醬夾心，這些櫻桃通常會事先浸泡在櫻桃白蘭地之中。最後，蛋糕會再撒上巧克力碎片與整顆糖漬櫻桃提味。

隨著黑森林蛋糕風靡全球，它已在不同地區演變出各種美味版本，以及新鮮有趣的在地化口味。如今，黑森林小鎮托特瑙貝格（Todtnauberg）每年還會舉辦黑森林蛋糕節，足見這款甜點在德國人心中的特殊地位。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

德國黑森林蛋糕

