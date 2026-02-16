　
社會 社會焦點 保障人權

逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲婦人在菜市場企圖帶走陌生男童買玩具，到案被鑑定她罹患思覺失調症。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓婦人2024年在菜市場閒晃，企圖強行帶走1位跟媽媽買菜的男童，被起訴涉犯強制未遂罪嫌，但法官審理發現謝婦總是答非所問，委請鑑定確認她罹患思覺失調症、病情不輕，行為時欠缺辨識與控制能力，法官判謝婦無罪，並以她沒有攻擊別人的暴力傾向為由，宣告她改以保護管束執行監護處分，為期1年，可上訴。

本案發生於2024年1月6日上午10點多，男童跟媽媽到木柵市場買菜，母子倆蹲在攤位前挑選時，40多歲的謝婦湊近男童說：「喜歡什麼玩具？阿姨買給你！」抓住男童右腕就要帶走，男童母親急忙大叫制止，謝婦看了對方一眼，放開男童掉頭離開，被警方循線查獲到案。

檢方起訴謝婦涉犯強制未遂罪嫌，謝婦供稱不記得案發過程，自稱已安樂死、不吃藥不行，又說會去菜市場繼續拉人，但不會造成困擾，「因為他認識我」，她1個人逛菜市場，有阿公阿嬤和20個好友陪她，被問到做什麼職業，謝婦表示做文書、做美容、在醫院上班，她還是總裁。

法官委請醫院鑑定謝婦精神狀態，才知她19歲就罹患思覺失調症，婚後育有1子已10歲，卻自認沒生過小孩，從2015年起就屢因發病出現怪異行為，例如在大街上滾木頭、自稱媽祖，把丈夫當成哥哥，言行極度缺乏邏輯，認知與理解能力非常混亂。

謝婦的丈夫出庭也說，妻子精神狀況「有一些錯亂」。法官認定謝婦於本案行為時，處於急性發病期，無法辨識與控制自己行為，依法應判無罪，但依法若有再犯或危害公共安全之虞，須令入相當處所或以適當方式，接受為期5年以下的監護處分，期滿可延長。

鑑定人建議對謝婦施以1年監護處分，不過法官指謝婦案發當下，被男童母親喝止就鬆手，並無繼續攻擊別人的激烈行為，加上案發後，家人每天緊盯謝婦服藥治療、定期回診，近2年來沒再因發病而犯罪，謝婦也表示：「我會按時服藥，醫生說我有吃藥很乖！」

法官認為謝婦已有家人協助治療，不必硬性採取與社會隔離、有如刑罰的監護處分，同樣能避免再犯，儘管鑑定人擔心家庭支持薄弱、謝婦藥物順從性不佳，不建議採用保護管束，法官仍宣告以保護管束執行謝婦監護處分，為期1年，可上訴，若謝婦沒規律就醫或再度犯罪，將重新執行監護處分。

更多新聞
逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

