春節財運轉旺「5大前兆」　撿到錢、看見龍雲都上榜

拜完財神後，很多人關心財運何時會出現轉機，日本作家 masa 在書中提出一個觀點，當一個人對金錢的態度逐漸調整、與金錢的關係開始轉變時，生活中往往會出現一些「變化的訊號」，這些並非預言或保證，而是他在多年諮詢與案例觀察中，反覆出現的共同經驗。

日本暢銷作家masa 在著作《被財神爺喜歡到怕的方法》中指出，當個人的金錢觀念與行為模式出現轉變，金流狀態往往也會隨之鬆動，發生幾項「財運變化前兆」，第1個是「經常撿到錢」，這是一種「容易與錢對上眼的狀態」，象徵個人對金錢的感受度提升，開始留意並接住生活中出現的金流線索。

第2個常見現象是「遇見象徵吉兆的動物」，例如瓢蟲、鳳蝶、青蛙、壁虎或烏龜等。書中提到，一名自由業男性曾在家中發現壁虎，並將其引導至室外，之後不久便簽下高額顧問合約；也有讀者分享，在生活中頻繁接觸這類動物後，工作與收入狀態出現變化。

第3個前兆是「看見形似龍的雲朵」，這類被形容為「龍雲」的自然景象，往往出現在個人狀態轉換期，有讀者在看到後嘗試購買彩券，結果獲得意外收入。不過他也提醒，這類經驗屬於個人感受，重點在於當下的心理狀態轉變，而非行為本身。

第4項是跟「救助動物或昆蟲」有關，包含協助走失貓咪、照顧落巢雛鳥，或將誤闖室內的昆蟲引導至戶外。masa 分享，有客戶在協助受困動物後不久，於職場上獲得升遷或收入調整，但他強調，這些行為本身並非為了換取回報，而是反映個人心態的轉換。

第5個是「日常中的小失誤」，例如不小心把衣服穿反。masa 在書中指出，這類看似尷尬的小插曲，常出現在生活節奏開始鬆動、舊有模式被打破的時期，有讀者回饋，在這類狀況後迎來獎金或額外收入。

他也提醒，這些前兆並非衡量財運的標準答案，而是提供讀者觀察自身狀態的一種角度，與其過度執著結果，不如留意自己對金錢、他人與生活的態度是否正在改變。

《被財神爺喜歡到怕的方法》由如何出版發行，書中透過大量貼近日常的案例，探討情緒、行為與金錢之間的關聯。作者masa 曾出版《睡前3分鐘超感謝筆記》等多本暢銷作品，並結合心理學背景，分享他在諮詢與生活觀察中累積的經驗。