壓力山大睡不著！ 她國外網購褪黑激素吃官司　下場超慘

▲現代有多有睡眠障礙，苗栗1婦人私自購買褪黑激素觸法。（圖／Pexels）

記者楊永盛／苗栗報導

現代人生活、工作壓力大，不少人夜間輾轉難眠，無奈借助酒精和藥物入眠。苗栗一名林姓婦人透過網路資訊，追風國外服用「褪黑激素」幫助睡眠風潮，私自訂購10瓶，結果因屬管制藥品被海關查獲、吃上輸入禁藥罪。法官考慮她疏於注意觸法，輕判拘役40天、得易科罰金4萬元。

判決指出，林女於2022年12月12日，透過某網站訂購該公司的MELATONIN（褪黑激素） 10MG商品10瓶，因褪黑激素產品在國內屬醫師處方用藥之管理藥品，須經行政院衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入販售，國內通路亦有販賣。

結果，同年月28日林女包裹遭台北海關在桃園機場抽檢查獲，她坦承自國外網站訂貨輸入，苗栗地檢署依違反藥事法罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。法官審酌林女犯後坦承犯罪態度，考慮她疏未注意而觸法，認其過失犯藥事法第82條第1項之輸入禁藥罪，處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

▲婦人私自網路買褪黑激素觸法，被判罰4萬元。（圖／記者楊永盛攝）

醫療單位建議，睡眠最怕忽早忽晚，固定的睡覺、起床時間能有效穩定生理時鐘，讓褪黑激素分泌更規律，長期下來入睡時間會更自然縮短；因為手機、平板與電腦的藍光會抑制褪黑激素，讓大腦以為還在白天，越滑越清醒，若真的需要用手機，建議至少在睡前30至60分鐘停止滑社群，改用閱讀紙本書、聽輕音樂或做簡單伸展，腦袋也比較能安靜下來，幫助容易入睡。