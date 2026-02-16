　
社會 社會焦點 保障人權

壓力山大睡不著！ 她國外網購褪黑激素吃官司　下場超慘

▲現代有多有睡眠障礙，苗栗1婦人私自購買褪黑激素觸法。（圖／Pexels）

▲現代有多有睡眠障礙，苗栗1婦人私自購買褪黑激素觸法。（圖／Pexels）

記者楊永盛／苗栗報導

現代人生活、工作壓力大，不少人夜間輾轉難眠，無奈借助酒精和藥物入眠。苗栗一名林姓婦人透過網路資訊，追風國外服用「褪黑激素」幫助睡眠風潮，私自訂購10瓶，結果因屬管制藥品被海關查獲、吃上輸入禁藥罪。法官考慮她疏於注意觸法，輕判拘役40天、得易科罰金4萬元。

判決指出，林女於2022年12月12日，透過某網站訂購該公司的MELATONIN（褪黑激素） 10MG商品10瓶，因褪黑激素產品在國內屬醫師處方用藥之管理藥品，須經行政院衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入販售，國內通路亦有販賣。

結果，同年月28日林女包裹遭台北海關在桃園機場抽檢查獲，她坦承自國外網站訂貨輸入，苗栗地檢署依違反藥事法罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。法官審酌林女犯後坦承犯罪態度，考慮她疏未注意而觸法，認其過失犯藥事法第82條第1項之輸入禁藥罪，處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

▲外遇男簽「愛妻守則」承諾贈家產，結果再偷吃被妻追討3筆土地，但法官因判決不准。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲婦人私自網路買褪黑激素觸法，被判罰4萬元。（圖／記者楊永盛攝）

醫療單位建議，睡眠最怕忽早忽晚，固定的睡覺、起床時間能有效穩定生理時鐘，讓褪黑激素分泌更規律，長期下來入睡時間會更自然縮短；因為手機、平板與電腦的藍光會抑制褪黑激素，讓大腦以為還在白天，越滑越清醒，若真的需要用手機，建議至少在睡前30至60分鐘停止滑社群，改用閱讀紙本書、聽輕音樂或做簡單伸展，腦袋也比較能安靜下來，幫助容易入睡。

02/14 全台詐欺最新數據

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

【暖心救援】桃園婦正午過馬路突昏倒　「口鼻狂流血」3暖警衝出救援

苗栗一名女子小露（化名）2022年間與丈夫小綠（化名）結婚，婚後育有2名子女，怎料她在婚姻期間與男子龍哥（化名）有染，甚至產後立即偷吃，還詢問「不是只想X孕婦」等話語，氣得小綠告上法院。苗栗地院法官審理後，判龍哥須賠36萬元，全案仍可上訴。

睡眠障礙褪黑激素禁藥罪苗栗

