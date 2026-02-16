新冠肆虐訂到無照防疫旅館！業者慘被趕出　苗栗縣府國賠近60萬

▲張姓男子原承租園霖大飯店，詐騙人力仲介40間防疫旅舍訂金，法官認定縣府有疏失，判准國賠仲介業者，飯店目前歇業，一片荒蕪。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

2022年新冠肺炎肆虐全球時中央流行疫情指揮中心加強邊境管制，各地防疫旅館需求攀升，苗栗縣政府遭人力仲介劉姓業者指控，明知張男未取得合格旅館業者資格，竟向他收取40間防疫旅館費用，但他被趕出飯店，完全無法經營防疫旅館，損失慘重，對縣政府提出國家賠償請求，法官判准、縣府預國賠約60萬訂金。縣府已提上訴，而張男也因詐欺取財判決有罪服刑中。

劉姓人力仲介業者指控，2022年新冠肺炎流行期間，他依中央流行疫情指揮中心實施的邊境政策，入境移工需先入住防疫旅宿，執行居家檢疫及自主健康管理措施。他同年3月下旬與經營苗栗市「園霖大飯店」張姓業者連繫訂房，3月底共付59萬4,000元定金給業者，承租該飯店全部40間防疫房間。

劉姓業者指控，不料他剛下訂金，隔天飯店實際所有權人就向縣府陳情，指跟張姓業者的租賃期限早於2021年6月30日到期，主張「園霖大飯店」自7月1日起已因未能合法取得建物使用權源，自然不能列為防疫旅宿指定的合法旅館業者。縣府也立即要求劉姓業者立即遷出已入住的移工，讓劉措手不及。

劉姓業者不滿，要求張姓業者退回承租40間防疫房間的費用，卻遭到張男的拒絕，劉於是提告詐欺，法官審理後，判決張男1年4個月徒刑。而該飯店迄今封鎖歇業中，一片荒煙漫草。劉姓業者拿不回59萬4000元，對縣政府提起國家賠償訴訟。

縣府主張，飯店所有權人將「園霖大飯店」經營權出租張姓業者，縱使租約屆期，僅會造成「園霖大飯店」的經營者變更，不影響「園霖大飯店」繼續使用該建物，仍為合法旅館業者資格。縣府當時考慮邊境政策施行急迫性，「誤信」張姓業者承諾補送續租文件的陳述為真實，才未等到張提出續租文件，即先行核定「園霖大飯店」設置40間防疫旅宿，否認行使公權力有疏失，或怠於執行職務。

法官認定，縣府文化觀光局、衛生局、消防局等單位，至「園霖大飯店」會勘後，本應注意飯店建物與出租人的租賃契約早過期，而旅館業的土地、建物同意使用證明文件，是辦理旅館業登記的必備文件。

法官認定，縣府會勘後到核定防疫旅館，歷時7個月張姓業者仍無法提出續約文件，就可確認「園霖大飯店」因法律上原因無法營業，未依法辦理暫停營業備查，逾期也未繳回旅館登記證、專用標識，已構成逕予公告註銷事由，認定縣府核定「園霖大飯店」為防疫旅宿，其執行職務行使公權力行為確有過失，需負起國家賠償責任，判決准許賠償業者59萬4000元。而縣府已提上訴。