考進國安局遭退訓！　台大高材生不服「揭情報員個資」遭判刑

▲男子遭國安局退訓，上網揭發情報員個資，涉嫌《國家情報工作法》，將由法院進行更二審。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

台大化工系畢業的何姓男子，2017年考進國家安全局但成績不及格被退訓，他認為自己遭刁難，竟2度在PTT上公布國安局4位軍官本名、化名等機密資訊，而遭檢方依照《國家情報工作法》起訴。何男一審、二審、更一審均遭判刑4年6月，案經上訴，最高法院認為全案事實仍有待釐清，再度撤銷發回高等法院進行更二審。

何男參加2017年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試錄取人員，參加受訓後，因成績不及格，於2018年間遭到退訓。何男自認遭刁難才被退訓，於2019年10月9日以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」登入PTT國考版，發文《[心得]國安訓練考試史上最黑暗》，內容提到國安局訓練中心少校隊長、隊輔導員等3位校級軍官職稱、本名、化名、個性及行為等資訊。

同年月12日，何男再度登入PTT，並於「Gossiping八卦版」發文《[爆卦]國家安全局嚴苛逼退、刁難國家考試公務員》，揭露國安局訓練中心少將主任本名與化名。兩篇文章內容鉅細靡遺，致使4名國安局情報人員個人資料遭暴露，讓情報人員工作陷於危險，檢方隨即查辦並抓出何男。

由於何男行使緘默權，檢方一度聲請羈押，法院裁定8萬元交保候傳。全案經檢方偵查終結後，依違反《國家情報工作法》提起公訴，檢方認為何男犯後態度不佳，建請法院加重其刑。

法院審理後，一審、二審、更一審均認定何男有罪，也均判處有期徒刑4年6月。全案再上訴最高法院，最高法院審理後，認為更一審判決仍有事實尚待釐清，因此撤銷原判決，發回高等法院進行更二審。