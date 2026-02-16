　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

▲▼領紅包、包紅包、壓歲錢、過年紅包。（示意圖／CFP）

▲過年紅包藏有不少講究與禁忌，若不小心踩雷，恐讓財運悄悄流失。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

過年除了圍爐團聚，最讓人期待的莫過於「收紅包」。不過，紅包不只是心意象徵，從包法到收法其實暗藏不少細節，一不小心踩雷，恐怕連財運也跟著流失。對此，名門易理楊登嵙博士整理出「14個紅包禁忌」，讓你紅包收得開心，也為新的一年把財氣一次補滿。

1. 紅包裡的鈔票要全新

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅包鈔票象徵新氣象，最好使用全新鈔票，代表新的一年財運重新啟動。若使用皺巴巴的舊鈔，民俗上有「福氣已過」之意，建議過年前先到銀行換新鈔。

2. 紅包袋一定要全新

紅包袋同樣要用新的，重複使用舊紅包袋，象徵好運已被帶走，容易影響新年運勢，建議多準備幾個備用。

3. 金額最好是雙數

包紅包以雙數為佳，象徵好事成雙，例如 2 代表福祿、6 代表順利、8 則寓意財源滾滾；唯獨「4」因諧音不吉，應盡量避免。

4. 紅包袋不要封口

紅包袋不宜封口，象徵財氣流通不受阻，若封死，反而有「財運被鎖住」的說法，送紅包時要特別留意。

5. 鈔票不要對摺

將鈔票對摺放入紅包，象徵把財運「對折」，容易影響運勢，建議選擇尺寸合適的紅包袋，讓鈔票平整放入。

6. 包給長輩的紅包宜逐年增加

包給長輩的「壓歲錢」若能逐年增加，象徵新的一年福氣年年累積，也寄託對長輩健康、平安與長壽的祝福，不只是金額上的心意，更是一份對家中長輩的關懷與敬意。

7. 給晚輩的紅包金額要一致

給晚輩的紅包金額建議統一，避免出現有人多、有人少的情況，否則容易讓晚輩產生被比較或被偏心的感受，不只影響過年氣氛，甚至還可能在心裡記上一整年。

8. 不要包給晚輩比長輩多

即便和晚輩關係再親近，紅包金額仍不宜高於長輩，否則容易被視為失了分寸，不僅影響長輩的感受，也可能讓對方覺得不被尊重，進而造成場面尷尬。

9. 不要在長輩面前打開紅包

收到紅包後，應等長輩離開再打開，若當場拆開紅包，容易讓人覺得不夠尊重，也可能被誤會只在意金額，而忽略紅包所承載的祝福與心意。

10. 收紅包要雙手接

收紅包時要用雙手接過，並搭配一句吉祥祝賀語，如「新年快樂」、「恭喜發財」，不僅展現基本禮儀與尊重，也讓紅包帶來更多好運。

11. 可用百元鈔代替千元鈔

若希望紅包看起來更有份量，可改用百元鈔取代千元鈔，不僅視覺上更顯喜氣，也象徵財氣滿滿，讓人一打開就感受到滿滿好運。

12. 紅包別掉到地上

紅包掉地象徵財運流失，若不慎掉落，可依習俗輕聲致歉後撿起，或暫時放置於桌面，以避免財氣進一步流失。

13. 紅包不要立刻花掉

收到紅包後，建議先放在枕頭下「壓歲」，等初五後再存入銀行，象徵把財運留住、越滾越多

14. 紅包形狀也有講究

想祝對方事業穩定、正財順利，可選「直式」紅包袋；若祝偏財、好運降臨，就選「橫式」紅包袋，讓祝福更到位。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩頭獎獎號出爐！
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！　萬人驚
快訊／大樂透1.2億頭獎獎號出爐　中6碼直接躺平
82歲阿嬤慘被22歲女駕駛撞死
春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天
為增肌打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

迎財神擴香點起！可持續使用的香氛燭杯、擴香瓶絕美又實用

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

快訊／威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

見後輩爸媽不知道SM？　銀赫撂中文：SJ知道嗎XD

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

快訊／19:00台中近海規模4地震

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

更多熱門

相關新聞

過年必吃8食物　招財又開運

過年必吃8食物　招財又開運

農曆春節倒數計時，年菜、年貨是不是都準備得差不多了？從除夕一路吃到初六，每天三餐怎麼吃，才能吃得安心又討個好兆頭，清水孟國際塔羅小孟老師就分享，過年期間可多吃8樣象徵吉祥的食物，組成所謂的「八芒食物陣」，讓你財運旺整年

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步

一口枯井「測你過年前財運」！選這物爆發力飆95%

一口枯井「測你過年前財運」！選這物爆發力飆95%

關鍵字：

紅包禁忌過年習俗財運包紅包新年吉祥

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面