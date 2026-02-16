過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

▲過年紅包藏有不少講究與禁忌，若不小心踩雷，恐讓財運悄悄流失。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

過年除了圍爐團聚，最讓人期待的莫過於「收紅包」。不過，紅包不只是心意象徵，從包法到收法其實暗藏不少細節，一不小心踩雷，恐怕連財運也跟著流失。對此，名門易理楊登嵙博士整理出「14個紅包禁忌」，讓你紅包收得開心，也為新的一年把財氣一次補滿。

1. 紅包裡的鈔票要全新

紅包鈔票象徵新氣象，最好使用全新鈔票，代表新的一年財運重新啟動。若使用皺巴巴的舊鈔，民俗上有「福氣已過」之意，建議過年前先到銀行換新鈔。

2. 紅包袋一定要全新

紅包袋同樣要用新的，重複使用舊紅包袋，象徵好運已被帶走，容易影響新年運勢，建議多準備幾個備用。

3. 金額最好是雙數

包紅包以雙數為佳，象徵好事成雙，例如 2 代表福祿、6 代表順利、8 則寓意財源滾滾；唯獨「4」因諧音不吉，應盡量避免。

4. 紅包袋不要封口

紅包袋不宜封口，象徵財氣流通不受阻，若封死，反而有「財運被鎖住」的說法，送紅包時要特別留意。

5. 鈔票不要對摺

將鈔票對摺放入紅包，象徵把財運「對折」，容易影響運勢，建議選擇尺寸合適的紅包袋，讓鈔票平整放入。

6. 包給長輩的紅包宜逐年增加

包給長輩的「壓歲錢」若能逐年增加，象徵新的一年福氣年年累積，也寄託對長輩健康、平安與長壽的祝福，不只是金額上的心意，更是一份對家中長輩的關懷與敬意。

7. 給晚輩的紅包金額要一致

給晚輩的紅包金額建議統一，避免出現有人多、有人少的情況，否則容易讓晚輩產生被比較或被偏心的感受，不只影響過年氣氛，甚至還可能在心裡記上一整年。

8. 不要包給晚輩比長輩多

即便和晚輩關係再親近，紅包金額仍不宜高於長輩，否則容易被視為失了分寸，不僅影響長輩的感受，也可能讓對方覺得不被尊重，進而造成場面尷尬。

9. 不要在長輩面前打開紅包

收到紅包後，應等長輩離開再打開，若當場拆開紅包，容易讓人覺得不夠尊重，也可能被誤會只在意金額，而忽略紅包所承載的祝福與心意。

10. 收紅包要雙手接

收紅包時要用雙手接過，並搭配一句吉祥祝賀語，如「新年快樂」、「恭喜發財」，不僅展現基本禮儀與尊重，也讓紅包帶來更多好運。

11. 可用百元鈔代替千元鈔

若希望紅包看起來更有份量，可改用百元鈔取代千元鈔，不僅視覺上更顯喜氣，也象徵財氣滿滿，讓人一打開就感受到滿滿好運。

12. 紅包別掉到地上

紅包掉地象徵財運流失，若不慎掉落，可依習俗輕聲致歉後撿起，或暫時放置於桌面，以避免財氣進一步流失。

13. 紅包不要立刻花掉

收到紅包後，建議先放在枕頭下「壓歲」，等初五後再存入銀行，象徵把財運留住、越滾越多。

14. 紅包形狀也有講究

想祝對方事業穩定、正財順利，可選「直式」紅包袋；若祝偏財、好運降臨，就選「橫式」紅包袋，讓祝福更到位。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。