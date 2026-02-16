頂呱呱人氣王月賣30萬份　樂檸牛堡年銷量高度「疊起40座101」

▲頂呱呱公開2025年賣最好5大單品。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

本土速食品牌公布去年熱銷單品排名，頂呱呱冠軍寶座由「原味炸雞加雞腿」奪下，每月單點皆熱賣30萬份以上；繼光香香雞「香香炸雞」則是品牌人氣王；樂檸漢堡則由「大俠手打牛堡」拿下第一。

▲雞脖子為頂呱呱限定販售品項。（圖／業者提供，下同）

頂呱呱去年熱銷冠軍寶座由「原味炸雞&雞腿」奪下，單點月銷30萬份以上。之後依序是呱呱包、地瓜薯條、雞脖子與甜甜包。

「原味炸雞&雞腿」以生鮮雞肉以獨門醬料醃製後，再裹上薄粉油炸，外皮酥香不厚重，並保留雞肉本身的鮮甜多汁。「呱呱包」則是酥脆雞皮包著油飯與黑豬後腿肉，年銷量約可疊起200座台北101的高度。

▲原味炸雞及雞腿奪下年度熱賣單品冠軍寶座。

▲繼光香香雞公開2025年度熱銷品項TOP5。

繼光香香雞2025年度熱銷品項TOP5，依序為香香炸雞、阿根廷魷魚、杏鮑菇、甜心地瓜球、墨魚甜不辣；其香香炸雞是使用數10種辛香料醃製入味現點現炸，口感外酥內嫩。

甜心地瓜球以黃地瓜包入香甜芋泥、紫心紅薯則搭配鬆軟地瓜泥，只在限定門市販售。

▲樂檸漢堡2025年最人氣5大漢堡口味曝光 。（圖／樂檸漢堡提供，下同）

樂檸漢堡「2025年最夯5款漢堡口味」，冠軍由「大俠手打牛堡」奪下，整年銷量可疊起超過40座台北101高度；第二名之後依序是花醬手打牛堡、鄉村雞堡口味、流金手打牛堡與辣醬手打牛堡。

▲大俠手打牛堡穩坐冠軍寶座。

業者表示，大俠手打牛堡使用老麵堡包夾牛肉排，搭配水耕蔬菜、牛番茄，最後淋上特調大俠醬料，特別的是其花生醬由嘉義東石余順豐花生獨家調製，超受女性消費者喜愛。

「鄉村雞堡」則是以獨家醬料醃漬而成的雞排，裹漿後包覆酥脆麵包粉，外層酥脆，鮮嫩多汁，搭配獨特調配而成的鄉村醬汁，微酸清爽。