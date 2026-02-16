跟騷法1／屏東女店員遭撞死換來《跟騷法》　全台等了6年才補洞

▲2015年各類團體不斷呼籲跟騷法的必要性，直到2021年屏東通訊行女店員發生意外，才真正將法案提上日程。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／綜合報導

屏東縣一位29歲的通訊行曾姓女店員在2021年4月某日下班途中，遭一名長期糾纏她的男子駕車衝撞，整個人被撞倒後拖行數十公尺，傷重不治。警方調查發現，這名男子並非陌生人，而是早已讓曾女身心備受折磨的「跟蹤者」。他頻繁出現在店門口、傳送訊息示愛、試圖接近，行為已讓曾女感到恐懼，甚至曾經報警求助，無奈最終仍是釀成悲劇。

這起後來被稱為「屏東通訊行命案」的案件，不只是一起情感糾紛衍生的暴力事件，更揭露台灣法律長期以來的漏洞：在不構成家暴、不涉及明確性騷擾的情況下，跟蹤騷擾幾乎無法可管。直到一條年輕生命消逝，社會才驚覺那些被輕描淡寫為「追求」的行為，早已是逼近死亡的危險訊號。

「沒法律能救她」 台灣的跟騷空窗期

事實上，曾女並非第一位遭遇跟蹤騷擾的受害者。早在2015年前後，婦女團體、法律學者就不斷呼籲，台灣應該制定專法處理跟蹤行為，因為這類案件往往介於刑法與行政罰之間，等到構成犯罪時，傷害早已發生。

在《跟蹤騷擾防制法》通過前，警方多半只能依《社會秩序維護法》裁罰，金額往往只有數千元。對加害人而言，這樣的處罰不僅無法遏止行為，反而可能激化情緒；對被害者來說，更像是一場無止盡的消耗戰——報警、做筆錄、等裁罰，卻依舊每天活在被盯上的恐懼中。對他們來說，最絕望的不是對方出現，而是警方那句：「我們再看看。」在沒有專法的年代，「預防」幾乎不存在，法律只能在悲劇發生後才介入。

▲《跟騷法》拉鋸6年，終於立法上路。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

6年拉鋸 從草案到三讀的漫長等待

《跟騷法》的立法之路走得異常艱辛。從提案、跨黨派討論，到行政院版本與立委版本反覆修正，整整歷經6年。對「加害者可能被誤傷」的擔憂，長期壓過了「被害者正在受傷」的現實，因此期間不斷有人質疑：「會不會被濫用？」、「追求怎麼界定？」、「會不會變成感情糾紛工具？」。直到屏東命案發生後，輿論瞬間翻轉，民意如海嘯般湧向立法院，要求補上這個遲來的法律破口。