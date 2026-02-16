南迴搞軌5／李泰安服刑9年假釋出獄低調務農　搞軌案遺留的瘡疤

▲李泰安2016年入獄，2025年5月申請假釋獲准出獄。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

2025年5月，捲入「南迴搞軌案」的李泰安已經服刑9年，經申請假釋獲准後，從台東武陵外役監獄出獄，悄然返回台東老家。昔日面對鏡頭意氣風發的「搞軌大亨」如今已年過五十，選擇務農並保持低調。他曾表示：希望過平靜生活，不再對案情發表評論。社區居民對他的態度複雜，有人好奇，有人保持距離。

這起案件的影響遠超個人家庭，它改變了台灣保險制度的審核方式，高額投保、外籍配偶加保，以及受益人關係審核都變得更加嚴格，降低詐保風險。同時，台鐵也加強路段巡查與魚尾板監控，南迴線完成電氣化後，仍不時有人回想當年黑暗偏僻的路段與翻車事件。

南迴搞軌案雖在法律上結案，但失去的保險金、李雙全自殺以及陳氏紅琛的死亡，成為永遠無法抹去的傷痛。社會對人性陰暗與制度漏洞的警示也持續存在。

▲台鐵因南迴搞軌案加強路段巡查與魚尾板監控，減少發生悲劇的機會。（圖／資料照）

如今的李泰安選擇低調生活，少了年輕時的「油腔滑調」，變得更加沉穩、內斂，平日專注於農務，試圖與過去切割。然而南迴線上的陰影仍留在當地居民心中，成為歷史記憶的一部分。