　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

安徽傳統名菜「毛茸茸霉豆腐」全網爆紅　「前半生」公開

記者廖翊慈／綜合報導

一大片白色、毛茸茸的霉豆腐整齊鋪在竹板上，接著被湯匙劃成井字狀，一塊塊刮入鐵盆，拌入米酒、花椒粉、白糖等調味料後，再裝桶靜置。這段製作過程的影片近日在各大社群平台爆紅，而潔白菌絲如初雪般包覆豆腐塊的「前半生」近期也在網上引起熱議，讓不少網友第一次清楚看見霉豆腐發酵初期的模樣，意外掀起一波「補齊認知」的圍觀熱潮，也揭開安徽傳統名菜從黃豆到「白毛絨球」的變身祕密。

▲▼霉豆腐的前生。（圖／翻攝自微博）

▲▼社群平台上爆紅的霉豆腐影片，霉豆腐又稱毛豆腐。（圖／翻攝自微博）

▲▼霉豆腐的前生。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，所謂霉豆腐的「前半生」，指的是豆腐在攝氏15至20度環境中，自然發酵約3至5天的階段。此時豆腐表面會長出蓬鬆如棉花糖般的白色菌絲，多為毛霉菌，菌絲在生長過程中分解大豆蛋白，釋放出鮮味胺基酸，使豆腐外觀宛如雪球，與後續裹滿辣椒與調料、風味濃烈的成品形成強烈對比，也讓不少網友直呼「終於看懂霉豆腐是怎麼來的」。

▲▼霉豆腐的發酵過程。（圖／翻攝自微博）

▲▼霉豆腐的發酵過程。（圖／翻攝自微博）

▲▼霉豆腐的前生。（圖／翻攝自微博）

報導指出，傳統製作霉豆腐多以稻草或竹匾作為載體，仰賴環境中的微生物自然發酵；現代改良作法則常使用腐乳曲進行人工接種，以縮短製作時間。不論採用哪種方式，菌絲是否能均勻生長，關鍵都在於溫度與濕度的精準控制。溫度過高容易滋生雜菌，濕度過大則可能產生厭氧毒素，影響食品安全。

隨著製作畫面曝光，菌絲慢慢覆蓋豆腐的縮時影片也被網友形容為「食物界的ASMR」，毛茸茸的外觀顛覆了許多人對「發霉等於變質」的刻板印象，兼具療癒感與獵奇效果。

▲▼拌入調味料後靜置。（圖／翻攝自微博）

▲▼拌入調味料後靜置。（圖／翻攝自微博）

▲▼霉豆腐的前生。（圖／翻攝自微博）

不過，專家也提醒，自行在家發酵存在一定風險。若溫溼度控制不當，豆腐表面可能長出黑色或綠色霉斑，多為黃麴霉菌，誤食恐引發中毒。相較之下，正規工廠透過人工接種與潔淨製程，可大幅降低雜菌污染的風險。

營養方面，霉豆腐經發酵後，蛋白質吸收率可提升至約96%，並能產生維生素B12，對素食者而言具一定營養價值。但同時其含鹽量偏高，以10公克腐乳計算，鈉含量約250毫克，專家建議高血壓患者與需控制鈉攝取的民眾應適量食用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩頭獎獎號出爐！
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！　萬人驚
快訊／大樂透1.2億頭獎獎號出爐　中6碼直接躺平
82歲阿嬤慘被22歲女駕駛撞死
春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天
為增肌打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

安徽傳統名菜「毛茸茸霉豆腐」全網爆紅　「前半生」公開

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

未來手機有望「超長待機」！　北大團隊研發新型電晶體管

除夕夜吃年夜飯　盤點中國各地應景特色團圓菜譜

央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

神舟飛船回地球前舷窗異常　太空人靠40倍顯微鏡看清裂紋

阿里巴巴新一代千問AI模型現蹤　傳除夕夜將開源！

為增肌連打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

中國春節曾3次取消　文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

安徽傳統名菜「毛茸茸霉豆腐」全網爆紅　「前半生」公開

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

未來手機有望「超長待機」！　北大團隊研發新型電晶體管

除夕夜吃年夜飯　盤點中國各地應景特色團圓菜譜

央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

神舟飛船回地球前舷窗異常　太空人靠40倍顯微鏡看清裂紋

阿里巴巴新一代千問AI模型現蹤　傳除夕夜將開源！

為增肌連打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

中國春節曾3次取消　文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

迎財神擴香點起！可持續使用的香氛燭杯、擴香瓶絕美又實用

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

快訊／威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

大陸熱門新聞

央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

大陸狂發現「超大型金礦」！　三大關鍵因素曝光

為增肌連打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

過年最旺美甲款！女子雙手貼滿13萬黃金

中國宣布2/17起對加英公民免簽

媳婦年前大掃除　竟掃出公公「整罐子彈」！

長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家：恐觸法

用吸管能更補水？專家嘆：恐藏多項隱憂

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

「雲養牛」節省80％人力　陸牧場拚5百億營收

中國春節曾3次取消 文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

「除夕夜趕年獸」非遠古流傳 陸專家：來自百年前上海小報裡的畫

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

更多熱門

相關新聞

台灣人超愛！吃豆腐乳「1件事」別跟風　醫示警

台灣人超愛！吃豆腐乳「1件事」別跟風　醫示警

許多長輩吃稀飯時都喜歡搭配一小塊鹹香的豆腐乳。醫師劉博仁表示，被譽為「東方起司」的豆腐乳為透過毛黴菌或根黴菌發酵而成的豆製品，會比直接吃黃豆更好消化、營養更容易吸收，且在發酵過程中產生的維生素B12，對純素食者是非常寶貴的來源。不過他提醒，豆腐乳鈉含量極高，淺嚐即可，另也不建議自製，以免吃下致癌物黃麴毒素。

汐止貨車甩出一地豆腐渣！騎士慘摔畫面曝

汐止貨車甩出一地豆腐渣！騎士慘摔畫面曝

中醫師：「3類人」不適合豆腐瘦身法

中醫師：「3類人」不適合豆腐瘦身法

「全豆宴」搞創意　清新飯店龍蝦鍋搶客

「全豆宴」搞創意　清新飯店龍蝦鍋搶客

豆腐吃錯方法會有自由基？醫闢謠

豆腐吃錯方法會有自由基？醫闢謠

關鍵字：

霉豆腐菌絲發酵安徽美食豆腐

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面