安徽傳統名菜「毛茸茸霉豆腐」全網爆紅　「前半生」公開

記者廖翊慈／綜合報導

一大片白色、毛茸茸的霉豆腐整齊鋪在竹板上，接著被湯匙劃成井字狀，一塊塊刮入鐵盆，拌入米酒、花椒粉、白糖等調味料後，再裝桶靜置。這段製作過程的影片近日在各大社群平台爆紅，而潔白菌絲如初雪般包覆豆腐塊的「前半生」近期也在網上引起熱議，讓不少網友第一次清楚看見霉豆腐發酵初期的模樣，意外掀起一波「補齊認知」的圍觀熱潮，也揭開安徽傳統名菜從黃豆到「白毛絨球」的變身祕密。

▲▼社群平台上爆紅的霉豆腐影片，霉豆腐又稱毛豆腐。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，所謂霉豆腐的「前半生」，指的是豆腐在攝氏15至20度環境中，自然發酵約3至5天的階段。此時豆腐表面會長出蓬鬆如棉花糖般的白色菌絲，多為毛霉菌，菌絲在生長過程中分解大豆蛋白，釋放出鮮味胺基酸，使豆腐外觀宛如雪球，與後續裹滿辣椒與調料、風味濃烈的成品形成強烈對比，也讓不少網友直呼「終於看懂霉豆腐是怎麼來的」。

▲▼霉豆腐的發酵過程。（圖／翻攝自微博）

報導指出，傳統製作霉豆腐多以稻草或竹匾作為載體，仰賴環境中的微生物自然發酵；現代改良作法則常使用腐乳曲進行人工接種，以縮短製作時間。不論採用哪種方式，菌絲是否能均勻生長，關鍵都在於溫度與濕度的精準控制。溫度過高容易滋生雜菌，濕度過大則可能產生厭氧毒素，影響食品安全。

隨著製作畫面曝光，菌絲慢慢覆蓋豆腐的縮時影片也被網友形容為「食物界的ASMR」，毛茸茸的外觀顛覆了許多人對「發霉等於變質」的刻板印象，兼具療癒感與獵奇效果。

▲▼拌入調味料後靜置。（圖／翻攝自微博）

不過，專家也提醒，自行在家發酵存在一定風險。若溫溼度控制不當，豆腐表面可能長出黑色或綠色霉斑，多為黃麴霉菌，誤食恐引發中毒。相較之下，正規工廠透過人工接種與潔淨製程，可大幅降低雜菌污染的風險。

營養方面，霉豆腐經發酵後，蛋白質吸收率可提升至約96%，並能產生維生素B12，對素食者而言具一定營養價值。但同時其含鹽量偏高，以10公克腐乳計算，鈉含量約250毫克，專家建議高血壓患者與需控制鈉攝取的民眾應適量食用。