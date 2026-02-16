守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

▲台中為了解決偏遠處救災水源問題，編列4千萬盼納管工廠能增設水塔。（圖／台中市消防局提供）



記者許權毅／台中報導

台中市幅員廣大，部分偏遠地區公共消防水源不足，容易導致救災效率降低。台中市政府編列4千萬經費，若有工廠設置消防水塔，每家工廠最高補助8成費用、最高20萬元，預計有200家工廠可完成設置。

台中市政府消防局說，推動納管工廠設置廠區外部消防水源（水塔）補助計畫，是為了協助納管工廠建置充足且穩定的消防用水來源，降低火災初期搶救水源不足的風險，展現市府守護市民生命財產安全的決心。

部分工廠區位偏遠或周邊公共消防水源不足，火災發生時易影響搶救效率。為此，市府特別編列補助經費，鼓勵納管工廠於廠區外部設置具備一定有效水量的消防水塔，作為消防車取水及持續供水的重要支援設施，強化整體防災韌性。

▲每家工廠若設置，可補助最高20萬元。（圖／台中市消防局提供）



消防局指出，每家工廠最高可補助設置費用8成、上限新台幣20萬元，減輕業者建置消防設施的經濟負擔，提升參與意願，補助總經費達新台幣4000萬元，預計可協助約200處工廠完成設置。

消防局進一步說明，此計畫已開始受理申請，至今年10月31日止，或經費用罄即提前截止。相關申請流程採書面審查，由消防局專責人員依申請資料完整性與經費合理性辦理核銷，確保補助資源妥善運用、發揮最大效益。