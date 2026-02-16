　
社會焦點

毒駕年齡下探！北市警高強度執法　針對18至29歲族群加強宣導

▲▼臨檢站。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局統計毒駕狀況有年輕化的趨勢，也將針對年輕族群進行。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

根據台北市2024年至2025年毒駕年齡層統計數據，可觀察到毒駕行為主要集中於青壯年族群，且不同年齡層在兩年間呈現出結構性的變化。整體而言，30至39歲與24至29歲仍是毒駕比例最高的兩大族群，顯示此年齡層在工作壓力、社交活動及用藥行為等面向，可能與毒駕風險高度相關。

2024年中，30至39歲族群占比最高，達30.30%，顯示該年齡層可能因生活與職場壓力、長時間用車需求，而提高毒駕發生機率。然而至2025年，此年齡層比例明顯下降至24.82%，減幅相當顯著，推測可能與警方加強取締、宣導效果，或該族群風險意識提升有關。

相對地，18至23歲與24至29歲族群在2025年均呈現上升趨勢，其中18至23歲由14.55%升至16.69%，24至29歲則由22.42%上升至23.66%。

此現象顯示毒駕問題有逐漸年輕化的趨勢，尤其是剛進入社會或仍處於求學階段的族群，可能因同儕影響、夜生活頻繁或對毒品危害認知不足，而增加涉入毒駕的風險。

至於12至17歲未成年族群，雖然比例在兩年中皆低於1%，但仍由0.61%上升至0.73%，即使基數不高，仍值得高度警惕。未成年涉及毒駕不僅反映毒品接觸年齡提前，也顯示家庭、學校與社會防制網絡仍有強化空間。

綜合分析，台北市毒駕問題雖在部分高風險年齡層有所改善，但年輕族群比例上升不容忽視。未來政策應針對18至29歲族群加強分眾宣導，結合校園教育、職場健康促進及社群媒體宣傳，同時持續維持高強度執法，方能有效降低毒駕發生率，確保道路安全。

毒駕北市警局未成年

