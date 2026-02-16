北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

▲金正日在職期間曾搭乘火車出中國，然而在專列離開後，龍川車站發生大型爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓最新政治電影《對決的白晝與黑夜》近期在《朝鮮中央電視台》播出後引發熱議，這部描述暗殺最高領導人未遂事件的影片，意外勾起當地民眾對2004年龍川車站爆炸案的慘痛回憶。

根據《每日北韓》引述咸鏡北道消息人士報導，這部新作在北韓居民間掀起討論熱潮，但各年齡層的反應存在明顯差異。消息人士透露，該片不僅透過官方電視頻道播放，更經由DVD和USB等儲存媒介快速流傳，幾乎到了「沒人沒看過」的程度。

《對決的白晝與黑夜》以最高領導人視察行程遭遇暗殺陰謀為核心劇情，呈現潛伏內部的間諜與保衛及治安單位之間的攻防戰。整部作品強調「內部敵人」對政權的威脅性，並不斷灌輸對領導者效忠的重要性，屬於典型的政治宣傳電影。

然而電影播出後，許多老年人看完電影後立刻聯想到當年震驚全國的龍川車站慘案，憤怒與敵意情緒再度高漲。該事件發生於2004年4月，平安北道龍川郡的火車站發生大規模爆炸，造成高達1500人傷亡的重大災難。

官方當時對外宣稱是裝載硝酸銨化學肥料的貨運列車意外爆炸，但民間始終流傳著「針對領導階層的恐怖攻擊」以及「境外滲透間諜所為」等陰謀論版本。這些說法從未被證實，卻在北韓社會根深蒂固地流傳至今。

消息人士進一步說明，「年紀較長的民眾觀看影片時，過往那場震撼社會的龍川爆炸案記憶湧現，怒火與仇恨感更加濃烈。」他指出，除了傷亡規模驚人之外，「間諜犯案」的認知在許多人心中已成為既定事實。

這起幾乎被淡忘的事件，如今因為電影重新喚起民眾記憶。消息人士透露，不少年長者對劇中主角李泰日破口大罵，「就算殺了他也難消心頭之恨」、「任務根本沒成功，卻害死無辜百姓」等。

如此激烈的民間反應，與爆炸發生時機的巧合脫不了關係。當時金正日搭乘專列訪問中國，車隊就在爆炸前不久通過該路段，而時間點的重疊性也讓陰謀論持續延燒。儘管事件真相至今仍是謎團，但在北韓百姓心中早已認定是間諜犯罪。