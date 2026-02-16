閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人+3人自首

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、書偉（右2）、坤達（右1）涉閃兵。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）



記者黃資真／新北報導

藝人王大陸閃兵案，意外引爆台灣演藝圈「閃兵一班」名單，新北地檢署在2025年10月21日清晨發動第三波搜索行動，帶回藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、小杰（廖允杰），以及在22日從國外返台的Energy成員坤達，並在11月14日被起訴。

新北地檢署掌握新一波閃兵名單後，在2025年10月21日清晨發動第三波搜索，先後帶回藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、小杰（廖允杰），訊後分別以35萬至50萬元交保。

男團「Energy」成員坤達因前一天跟著綜藝節目到加拿大出外景，警方上門撲空，僅見到獨自在家的妻子柯佳嬿，而坤達接到消息後立刻買機票，於22日清晨抵台，並被已在機場等候的刑事局拘提帶回，訊後50萬元交保。

▲男團「棒棒堂」成員小杰。（圖／記者陳以昇攝）



新北地檢署於11月14日再起訴12人，提及閃兵集團主嫌陳志明於2010年至2011年間，向修杰楷等5人收取10萬元至30萬元不等費用，教導役男向區公所申請役男變更體位複檢，並由陳志明代為量測自費附掛之24小時血壓機，取得中度或重度高血壓結果，藉此獲得免役資格。

後於2021年至2024年間，向古姓男子等5名役男收取10萬元至22萬元不等費用，以上開類似手法取得高血壓假證明後，取得免役資格。

檢方認為5名藝人享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物之期待與公民應盡之責任，建請法院量處2年8月刑期，另5名役男僅因工作等個人因素，

花錢委託逃兵，其中法定役期為 4 個月者，建請法院量處有期徒刑1 年之刑；法定役期 1 年者，建請法院量處有期徒刑2年2月之刑。全案在新北地院審理中。

此外，藝人唐振剛、薛仕凌、阿達分別在10月28日、11月4日、11月5日前往新北地檢署自首，訊後除了唐振剛無保請回，另2人皆是30萬交保。