重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

▲15歲楊姓國中生在學校內遭郭姓少年刺死，案件曝光引發全台譁然。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）



記者黃資真／台北報導

2023年12月25日中午12時許，新北市一所國中發生凶殺案，起因竟是國三生15歲郭姓少年，在「乾妹」林姓少女唆使下，持彈簧刀向楊姓少年狂刺10刀，送醫搶救後仍傷重不治，由於兇手與死者皆是未成年，案件曝光後引發全台社會譁然。

本案發生在國中的午休時間，林姓少女跑到楊姓少年的班上找朋友聊天，楊男見狀出言「你又不是我們班的」，要求她離開，林女不滿被訓斥，便找上同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男得知後拿著彈簧刀前往找楊男理論，一言不合下，竟持刀怒朝楊男頸、胸狂刺10刀，期間林姓少女嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，屢向郭喊「給他死」。救護人員到場緊急將失去呼吸心跳的楊男送醫，惟搶救34小時後仍不幸傷重不治。

▲楊姓少年父母痛失愛兒，案發後發聲明強調「反對廢死」。（圖／石一佑提供）



檢方經相驗確認，楊男頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，幾乎是刀刀致命。

12月26日，新北地院裁定郭男收容、林女責付親屬帶回，2024年1月8日開庭，傳出林女疑似有串證舉動，加上家庭管教功能不彰，當庭裁定少女收容。

2024年1月3日，楊男父母發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生，「沒想到突來的不幸，一個貼心又善解人意的孩子就這樣離開我們。我們沒有任何政黨及政治立場，以上的聲明，是這些日子，失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。」

案發136天的2024年5月9日，法院依殺人罪嫌將2人起訴。