　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

▲新北枉死國三生離世逾4個月，生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

▲15歲楊姓國中生在學校內遭郭姓少年刺死，案件曝光引發全台譁然。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

記者黃資真／台北報導

2023年12月25日中午12時許，新北市一所國中發生凶殺案，起因竟是國三生15歲郭姓少年，在「乾妹」林姓少女唆使下，持彈簧刀向楊姓少年狂刺10刀，送醫搶救後仍傷重不治，由於兇手與死者皆是未成年，案件曝光後引發全台社會譁然。

本案發生在國中的午休時間，林姓少女跑到楊姓少年的班上找朋友聊天，楊男見狀出言「你又不是我們班的」，要求她離開，林女不滿被訓斥，便找上同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男得知後拿著彈簧刀前往找楊男理論，一言不合下，竟持刀怒朝楊男頸、胸狂刺10刀，期間林姓少女嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，屢向郭喊「給他死」。救護人員到場緊急將失去呼吸心跳的楊男送醫，惟搶救34小時後仍不幸傷重不治。

▲▼ 新北國三生割頸案「乾哥」涉殺人少年法庭移送，受害者父母（戴帽者）透過區政顧問石一佑（中）發聲。 。（圖／石一佑提供）

▲楊姓少年父母痛失愛兒，案發後發聲明強調「反對廢死」。（圖／石一佑提供）

檢方經相驗確認，楊男頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，幾乎是刀刀致命。

12月26日，新北地院裁定郭男收容、林女責付親屬帶回，2024年1月8日開庭，傳出林女疑似有串證舉動，加上家庭管教功能不彰，當庭裁定少女收容。

2024年1月3日，楊男父母發出公開信，提出3點回應、4項沉痛呼籲，明確表示「反對廢死」，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生，「沒想到突來的不幸，一個貼心又善解人意的孩子就這樣離開我們。我們沒有任何政黨及政治立場，以上的聲明，是這些日子，失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。」

案發136天的2024年5月9日，法院依殺人罪嫌將2人起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上月才入職就沒命！復康巴士司機奉命執勤　走到駕駛座上猝死

逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

快訊／台中公墓旁添亡魂！小貨車詭異翻落邊坡...駕駛送醫不治

台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

快訊／除夕返鄉驚魂！國3沙鹿段小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業...情人節前動手

豬肉販3.1萬零錢放車上沒鎖門　整袋被拎走！竊賊被逮已花光

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

海浪突襲！瑞芳2釣客落海獲救　警提醒注意海象

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

上月才入職就沒命！復康巴士司機奉命執勤　走到駕駛座上猝死

逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

快訊／台中公墓旁添亡魂！小貨車詭異翻落邊坡...駕駛送醫不治

台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

快訊／除夕返鄉驚魂！國3沙鹿段小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業...情人節前動手

豬肉販3.1萬零錢放車上沒鎖門　整袋被拎走！竊賊被逮已花光

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

海浪突襲！瑞芳2釣客落海獲救　警提醒注意海象

盤點全台六間超強可頌！香酥誘人帶著滿滿奶油香氣一吃上癮

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

台北福華外帶年菜單點品項明顯成長 　銷售冠軍依舊是紹興醉雞

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

春節騎遊淡水河　「恐龍樂園、應景花海」一次玩

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

社會熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

請假出國「隔天失業」　明星IP公司挨告

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

重案回顧／牆留血咒！逆子除夕夜潑油奪6命

前妻控張國煒不履行離婚協議

恐嚇燒死王定宇兒、賴清德　逮到人了

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

女高中生疑與母吵爆走　持美工刀刺傷女顧客

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

割頸案乾哥妹輕判　死者父、民團3月上街要求修法

更多熱門

相關新聞

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。涉嫌在校園中持刀割頸、殺害楊姓少年的郭姓少年(乾哥)、以及教唆的林姓少女(乾妹)分別獲判12年及11年有期徒刑，且依《少年事件處理法》，郭少服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。死者家屬楊爸爸今現身召開記者會，痛批當兒子在擔架上急救時，郭少竟還拍照發限動，並寫下「最美的風景」，行徑冷血到令人髮指，而法院卻未採信、也未查IP證實發文者是誰，「對這二名加害者真好，我問二審法官們，你們到底在保護誰？」

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

兒遭割頸亡！死者父泣：法官是最大廢死集團

兒遭割頸亡！死者父泣：法官是最大廢死集團

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

關鍵字：

乾哥乾妹少年國中殺人

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面