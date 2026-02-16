「芥菜粥」阿嬤滋味！在地食材煮進全國決賽　國小生奪小廚神封號

▲深水國小校園栽種食材製作的「芥菜粥與艾草粿」，獲得優選並榮膺評審特別推薦獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位於梓官漁村的蚵寮國中與燕巢農村的深水國小，日前參加由育秀教育基金會主辦的「小小廚神爭霸戰」全國決賽，兩校學生憑藉對在地食材的深厚情感與紮實廚藝，從眾多好手中脫穎而出。其中蚵寮國中勇奪多項優勝，而首次參賽的深水國小更以一碗「芥菜粥」榮獲評審特別推薦獎。

蚵寮國中此次表現亮眼，共摘下2組優勝及1組佳作。學生的創意靈感皆來自家鄉的漁港與家庭記憶，米食組（港口鮮粥）： 學生潘郁軒、郭東妮選用梓官無毒米搭配蚵仔寮新鮮海味，將「農漁共生」的永續精神化為舌尖美味。麵食組（鹹豬肉炒麵）： 王佑、黃振瑞則以日常家常菜挑戰專業舞台，將父親對子女的關愛融入炒麵中，情感真摯令評審驚豔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校長李娟娟表示，這不只是廚藝競賽，更是「陪伴的教育」。今年更有往年獲獎的學長姊回校擔任助教，這種「大手牽小手」的文化，讓孩子在壓力下學會韌性與自信。

▲蚵寮國中在「小小廚神爭霸戰」全國競賽，榮獲2組優勝、1組佳作（圖／記者陳宏瑞翻攝）

首度參賽便挺進決賽的深水國小，展現了強大的食農教育能量。校方以「吃當季、吃在地」為核心，參賽作品「芥菜粥與艾草粿」的食材皆來自校園菜圃。

校長傅佳君指出，孩子們從親手種植、採收到下廚料理，完整體驗了食農歷程。備賽期間校園裡飄散的料理香氣，不僅連結了親師生，更深化了孩子對燕巢農村文化的認同。這份純粹的在地滋味，成功贏得評審青睞，獲得優選並榮膺評審特別推薦獎。

高雄市教育局長吳立森對兩校佳績表示肯定。他強調，教育局長期支持學校結合在地特色發展課程，讓偏鄉學子能從真實生活情境中學習。蚵寮國中與深水國小的成功，證明了只要給予舞台，結合土地養分，每一位孩子都能在全國競賽中發光發熱。