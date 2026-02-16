　
地方 地方焦點

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

▲▼高雄大學 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄大學師生在手機上打造Deepfake偵測神器，換臉變聲一秒現形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

生成式AI掀起影音革命，也讓「換臉、變聲」的假影片在網路世界氾濫成災。為破解真假難辨的深偽影音，高雄大學資訊工程學系教授潘欣泰，帶領學生團隊研發一套可在手機端即時運作的 Deepfake 偵測系統，主打輕量化與高機動性，讓一般使用者不再只能憑感覺判斷真假。

潘欣泰指出，隨著AI生成技術日新月異，深偽影音已大量出現在社群平台與通訊軟體中，甚至遭不法人士用於詐騙、造謠或操弄輿論。他強調，技術本身並非原罪，關鍵在於如何使用；然而現行多數Deepfake偵測方法高度仰賴大型模型與高效能設備，對一般民眾而言難以即時應用，因此在指導專題時，特別要求學生從「實用性」出發，讓AI真正走出實驗室。

▲▼高雄大學 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄大學師生在手機上打造Deepfake偵測神器，換臉變聲一秒現形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專題團隊由學生陳冠霖擔任組長，攜手張卜驊、黃羿禎、廖冠丞共同開發。陳冠霖表示，系統核心採用輕量化深度學習模型，結合影像與語音的多模態分析，同步比對畫面與聲音是否一致，專門鎖定Deepfake常見的偽造破綻，例如臉部邊緣不自然、聲畫不同步等細節，大幅提升實際使用時的辨識效果。

團隊指出，該系統在既有資料集上的辨識準確率已超過九成，且透過模型量化與前處理流程優化，成功讓推論運算在行動裝置端完成，不必將影音上傳雲端，不僅降低延遲，也兼顧使用者隱私，提升在不同裝置與場域下的穩定性。

▲▼高雄大學 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄大學師生在手機上打造Deepfake偵測神器，換臉變聲一秒現形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這項研發成果也獲得評審高度肯定，於2025年底一舉拿下「2025全國AI專題創意競賽」資電領域組第一名，同時奪得高雄大學資工系畢業專題競賽第一名，並在教育部「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」中榮獲資安技術組佳作。

學生團隊回顧製作歷程表示，專題過程中必須不斷在辨識效能與行動裝置有限的運算資源之間取得平衡，從資料蒐集、模型調校到系統整合，每一步都充滿挑戰，也仰賴團隊密切分工與反覆討論。團隊期盼未來能持續擴充資料來源與應用場景，讓這套Deepfake偵測系統成為全民面對假影音時的可靠利器。

02/13 全台詐欺最新數據

