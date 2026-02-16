馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

▲台中市政府提供職前訓練班，共有30班、450個名額。（圖／台中市政府提供）



記者許權毅／台中報導

台中市政府為幫市民於馬年開春成功轉職，開設30個職前訓練班。勞工局指出，3月份起，推出首期15班的職前訓練課程，並釋出約450個參訓名額，整體共會有六大類、30班職前訓練。除了烘焙實務、寵物文創等，甚至連時下最熱門的AI多媒體產業都有，每班上課為期2個月。

第一階段因應人工智慧快速發展，AI應用已逐漸成為各行各業的重要核心能力，特別規劃包含AI人工智慧與數據分析、多媒體商業設計、社群行銷電商、行政應用。此外，居家清潔收納、持續辦理熱門的銀髮族增能活動設計指導員，坐月子服務培訓班、餐飲類課程，包含了健康養生烘焙及點心暨咖啡調飲培訓班等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲職前訓練班總計有6大類可報名。（圖／台中市政府提供）



勞工局說明，各訓練班上課為期約2個月，平日週一至週五白天上課，訓後就業或創業的比例歷年均維持8成以上水準。

勞工局補充，中高齡等特定對象參訓完全免費，參加全日制之職業訓練，特定對象訓練期間職業訓練生活津貼核發金額，如屬就業保險法之非自願離職者，會依參訓者勞工保險退保前6個月平均投保薪資之60%計算，或就業服務法之特定對象則以基本工資之60%(1萬7700元)發給，讓學員能減輕經濟壓力，安心投入學習。