　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

▲▼ 。（圖／）

▲台中市政府提供職前訓練班，共有30班、450個名額。（圖／台中市政府提供）

記者許權毅／台中報導

台中市政府為幫市民於馬年開春成功轉職，開設30個職前訓練班。勞工局指出，3月份起，推出首期15班的職前訓練課程，並釋出約450個參訓名額，整體共會有六大類、30班職前訓練。除了烘焙實務、寵物文創等，甚至連時下最熱門的AI多媒體產業都有，每班上課為期2個月。

第一階段因應人工智慧快速發展，AI應用已逐漸成為各行各業的重要核心能力，特別規劃包含AI人工智慧與數據分析、多媒體商業設計、社群行銷電商、行政應用。此外，居家清潔收納、持續辦理熱門的銀髮族增能活動設計指導員，坐月子服務培訓班、餐飲類課程，包含了健康養生烘焙及點心暨咖啡調飲培訓班等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲職前訓練班總計有6大類可報名。（圖／台中市政府提供）

勞工局說明，各訓練班上課為期約2個月，平日週一至週五白天上課，訓後就業或創業的比例歷年均維持8成以上水準。

勞工局補充，中高齡等特定對象參訓完全免費，參加全日制之職業訓練，特定對象訓練期間職業訓練生活津貼核發金額，如屬就業保險法之非自願離職者，會依參訓者勞工保險退保前6個月平均投保薪資之60%計算，或就業服務法之特定對象則以基本工資之60%(1萬7700元)發給，讓學員能減輕經濟壓力，安心投入學習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊
八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

濃霧影響　馬祖南北竿機場暫停起降

超討厭新鈔！超商店員收到「一定先揉皺」　原因曝光網秒懂

快訊／除夕濃霧攪局！馬祖南北竿機場暫停起降　多航班取消

除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

濃霧影響　馬祖南北竿機場暫停起降

超討厭新鈔！超商店員收到「一定先揉皺」　原因曝光網秒懂

快訊／除夕濃霧攪局！馬祖南北竿機場暫停起降　多航班取消

除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

馬年找新工作別急！中市府開放450個職前訓練　AI課程也入列

春節連假可賞3場天文秀　除夕夜空有「海王星合土星」

歷經10年超過10次環評！花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段通車

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

最新畫面曝！馬太鞍溪堰塞湖水量僅為溢流前0.02%　8勇士駐守監控

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是美國人厲害

高鐵奧客「砸壓行李」！不道歉直接走人　狄志為：容易看到人的素質

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

生活熱門新聞

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

12星座「過年強運預測」一次看

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

更多熱門

相關新聞

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

台中市一名在美容工作室擔任除毛師的男子阿強（化名），遭顧客阿偉（化名）指控在除毛過程中違反意願以手及口進行性行為，被依強制性交罪起訴。不過，法院審理後認為證據未達排除合理懷疑程度，判決被告無罪。

即／台中24歲男撞路樹「翻車全毀」

即／台中24歲男撞路樹「翻車全毀」

騎士遭小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔

騎士遭小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔

即／台中男騎電動車自撞重傷

即／台中男騎電動車自撞重傷

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

關鍵字：

台中職缺工作訓練職前訓練報名

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面