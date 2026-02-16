　
社會 社會焦點 保障人權

全家都頭暈！消防局警告：當心一氧化碳中毒

▲▼台中消防局人員向民眾宣導熱水器安全使用原則 。（圖／台中消防局提供）

▲▼台中消防局人員向民眾宣導熱水器安全使用原則。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

依據內政部統計顯示，109年至113年間，燃氣熱水器發生一氧化碳中毒案件中，有79.51%都發生在12月至2月，顯示冬季為事故高峰期，台中市消防局除了呼籲民眾確實遵守「五要」原則之外，若對家中燃氣熱水器安全存有疑慮，可撥打119申請居家訪視服務，由消防人員到府檢查熱水器設置是否安全，確保平安。

消防局指出，冬季氣候濕冷，民眾常為防寒而緊閉門窗，導致室內通風不良；若同時存在燃氣熱水器安裝位置不當或使用方式錯誤情形，極易造成一氧化碳累積，進而引發中毒。

▲▼台中消防局人員向民眾宣導熱水器安全使用原則 。（圖／台中消防局提供）

消防局說明，一氧化碳為無色、無味、無刺激性氣體，中毒初期症狀不明顯，常被誤認為感冒或食物中毒，如出現疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛或四肢無力等情形，若家中有多人同時出現類似症狀時，務必提高警覺。

消防局提醒，若懷疑發生一氧化碳中毒，應立即關閉燃氣熱水器，打開門窗保持通風；如身體不適情形嚴重，應迅速離開室內移動至通風良好之室外環境，並撥打119請求協助，以確保生命安全。

為防範一氧化碳中毒事故，消防局呼籲遵守「五要」原則：要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要落實平時的「檢修」，守護居家安全。

▲▼台中消防局人員向民眾宣導熱水器安全使用原則 。（圖／台中消防局提供）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全家都頭暈！消防局警告：當心一氧化碳中毒

台中全年建物火警295件　電氣問題佔一半

台中市消防局統計，114年全市建築物火災共計295件，其中「電氣因素」高達165件，佔比達56%，顯見用電不慎已成為火災案件的頭號殺手，消防局呼籲民眾落實「五不一沒有」原則，包含電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器。

美食網紅嗑海鮮　誤食魔鬼蟹喪命

居家隱形殺手CO出沒！洗熱水澡別變「缺氧大冒險」：熱水器五要原則保平安

居家隱形殺手CO出沒！洗熱水澡別變「缺氧大冒險」：熱水器五要原則保平安

寒流急凍基隆亮橙色警戒　消防局籲留意用電與通風安全

寒流急凍基隆亮橙色警戒　消防局籲留意用電與通風安全

寒流來襲一氧化碳中毒頻傳　南消推洗腦MV籲謹記五要

寒流來襲一氧化碳中毒頻傳　南消推洗腦MV籲謹記五要

一氧化碳中毒台中消防熱水器

