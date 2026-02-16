　
    • 　
>
地方 地方焦點

期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌　車廂內3大吉祥物入座

▲▼期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車，更集結台日三方可愛的吉祥物：高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」，讓彩繪列車一亮相就充滿話題。彩繪列車期間限定巡迴高雄街頭，至2月22日前陪伴所有民眾與遊客穿梭港都。

本次合作的彩繪列車，最大亮點除了吸睛的車體塗裝，外觀設計大膽活潑，集結台日三方可愛的吉祥物：高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」。

背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。還有車廂內部的精心設計，直接讓三方吉祥物入座輕軌車廂，陪伴旅客共度乘車時光。

▲▼期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄與日本岡山皆擁有獨特的歷史底蘊與美食文化，透過彩繪列車的宣傳，能讓日本遊客在高雄體驗到家鄉般的親切感，同時也激發高雄市民前往日本岡山旅遊的興趣。

台日兩地深厚的緣分，透過此次彩繪輕軌的啟動，將進一步落實交通、觀光、文化的跨國整合，讓高雄觀光與日本岡山魅力在國際舞台上交互發光。

目前，台灣虎航高雄－岡山航線提供每週三班直飛服務（每週一、三、五），讓南部旅客輕鬆飛往岡山，探索山海之美。台日三方聯手打造的彩繪輕軌列車，自即日起巡迴於高雄輕軌路線，歡迎民眾踴躍前往搭乘，體驗與蜜柑、虎將、桃太郎同車共乘的驚喜旅程。

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

民進黨今（11日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。賴也提到，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，必須具備堅實的防衛能力來捍衛國家安全，希望朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展重要性，在新會期開議後，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

台日合作彩繪列車高雄捷運岡山旅遊虎航

