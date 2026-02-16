期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌　車廂內3大吉祥物入座

▲期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣三方聯手打造彩繪輕軌列車，更集結台日三方可愛的吉祥物：高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」，讓彩繪列車一亮相就充滿話題。彩繪列車期間限定巡迴高雄街頭，至2月22日前陪伴所有民眾與遊客穿梭港都。

本次合作的彩繪列車，最大亮點除了吸睛的車體塗裝，外觀設計大膽活潑，集結台日三方可愛的吉祥物：高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」以及台灣虎航充滿活力的網紅「虎將」。

背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。還有車廂內部的精心設計，直接讓三方吉祥物入座輕軌車廂，陪伴旅客共度乘車時光。

高雄與日本岡山皆擁有獨特的歷史底蘊與美食文化，透過彩繪列車的宣傳，能讓日本遊客在高雄體驗到家鄉般的親切感，同時也激發高雄市民前往日本岡山旅遊的興趣。

台日兩地深厚的緣分，透過此次彩繪輕軌的啟動，將進一步落實交通、觀光、文化的跨國整合，讓高雄觀光與日本岡山魅力在國際舞台上交互發光。

目前，台灣虎航高雄－岡山航線提供每週三班直飛服務（每週一、三、五），讓南部旅客輕鬆飛往岡山，探索山海之美。台日三方聯手打造的彩繪輕軌列車，自即日起巡迴於高雄輕軌路線，歡迎民眾踴躍前往搭乘，體驗與蜜柑、虎將、桃太郎同車共乘的驚喜旅程。