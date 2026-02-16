　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026理財新趨勢！社群爆紅「不買清單」：避開3大消費陷阱　小資族靠這招一年多存3萬

▲▼理財,消費,清單,購買,過年,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小資族透過建立「不買清單」增加購物阻力，能有效避開社群媒體帶來的衝動消費陷阱。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆春節長假來臨，大家都正忙著領出年終、發紅包或是計畫連假出遊，但在這股喜氣洋洋的消費熱潮中，你的荷包還撐得住嗎？國外網站《Bustle》文章中提到，近期TikTok創作者們紛紛掀起一股反思浪潮，其中創作者@itssarah.ann在一段觀看次數突破百萬的影片中直言：「你並不是真的窮，你只是過度消費。」隨著2026新的一年展開，這群創作者正透過「不買清單（No-buy-lists）」來對抗通膨與消費陷阱，試圖在開春之際找回財務自主權。

許多小資族的早晨都是從同樣的儀式開始：習慣性地走進巷口超商，買一份麵包和一杯咖啡拿鐵；午休滑手機時，被社群軟體推播一件可愛的特價毛衣，因為擔心斷貨的焦慮讓你立刻下單；下班路上，再順手帶份最愛的外送美食回家。這些開銷在當下似乎都微不足道，這裡一點小確幸、那裡一點自我犒賞，但到了月底，你的銀行帳戶卻像是在尖叫：「到底是誰把錢都偷走了？」事實上，那個兇手就是你自己。

▲▼理財,消費,清單,購買,過年,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

誰偷了你的錢？認識「生活水平攀升」

遺憾的是，你的財務壓力可能有很大一部分超出了個人控制。一項2025年的國外調查發現，73%的勞工難以負擔基本生活開銷以外的支出，三分之一的人表示薪資成長根本追不上通貨膨脹。

「我看到生活成本不斷飆升，像是食材、房租和醫療保險費，都大大削減了人們的現金流。」認證理財治療師布萊恩波文（LindsayBryan-Podvin）表示，舉例來說，從2020年到2024年，食品價格就上漲了將近24%。

但有一個因素完全掌握在你自己手中：生活水平攀升（lifestylecreep）。這個概念是指當你的收入增加時，支出也會跟著無感上升。一份還不錯的薪水有時會誘使你把錢花在以前捨不得買的東西上，例如將開架睫毛膏升級成專櫃名牌，或是明明捷運就在旁邊，卻改搭Uber上班。

▲▼理財,消費,清單,購買,過年,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

焦慮與社群媒體的「消費武器化」

壓力也是過度消費的推手。理財專家霍瓦特（HannaHorvath）指出：「許多超支源於情緒調節功能失靈。」當你感到焦慮、崩潰或無聊時，購物能提供即時的滿足感，但這種快樂轉瞬即逝，負擔卻累積得很快。

此外，社群媒體也扮演了關鍵角色。「社交媒體基本上將『錯失恐懼（FOMO）』與比較心態武器化了」霍瓦特說，「Instagram和TikTok讓購物變得毫無阻力，內建的購買功能與分潤連結，讓你從看到『好可愛』到『我買了』之間，只需短短30秒，大腦根本沒有冷靜思考的機會。」

「不買清單」的逆襲

今年，創作者@itssarah.ann計畫砍掉咖啡外食、治裝、購買多餘的水瓶、做美甲，以及任何重複的備品（如乳液或香水）；只要家裡還有，購物車就不會出現第二件。

其他創作者也深有共鳴，例如@vanilla_swirlxx的清單包括避開美睫、美甲等美容服務，也拒絕購買任何在「跟我一起準備（GRWM）」影片中看到的產品。另一位創作者@keziajcbs則選擇跳過科技產品升級，並拒絕「罪惡感消費」，不再為了跟上朋友的社交排場而砸錢。

霍瓦特認為這股趨勢是對「過度消費主義」的反擊：「多年來我們被灌輸『自我照護就是買東西』，但『不買清單』讓大家開始發現：我其實不需要這些，買了也沒比較快樂，反而壓力更大了。」

如何建立你自己的「不買清單」

如果薪水總是留不住，並不代表你無能或不負責任。霍瓦特鼓勵大家：「我們常覺得自己『天生不擅長理財』，但一旦你建立起一點點阻力或覺察，你會驚訝於改變之大。」

若想控制開銷，請先找出你的「慣犯」：可能是每日拿鐵、網紅推薦好物，或是「不買可惜」的促銷活動。試著停掉一個月，觀察帳戶變化。更進一步的做法包括：

▲▼理財,消費,清單,購買,過年,支出。（圖／取自免費圖庫pexels）

增加購物阻力：刪除購物App、取消促銷郵件訂閱、不儲存刷卡資訊，給大腦緩衝時間。

先截圖就好：把想買的東西截圖或記在筆記本中。通常到了隔天，你根本不記得自己想買過它，這能幫你從超支循環中解脫。

創作者@miawestrap分享，她在執行一年不買清單後，省下了約940美金（約新台幣3萬元）。趁著農曆新年大掃除，不妨也為自己的欲望進行一場大掃除。在這個充滿希望的開春時節，送給自己一份最有誠意的紅包：那便是從今天起更有意識地消費，讓每一分辛苦錢都能轉化為更有價值的自我投資，在新的一年實現真正的財務自由！

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

超商隨機攻擊！女高中生與母吵架暴走　持刀刺女顧客
初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅：財運旺翻
百萬YTR轟測速照相是賺錢機器！　揭測速照相4大真相
大陸狂發現「超大型金礦」！　三大關鍵因素曝光
西門町隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞
美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是
鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

下午鋒面通過「北東有雨降溫」　初二轉乾、初三回溫

