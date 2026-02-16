「最勤學死囚」藏書超過2萬冊　陳文魁求再審遭駁回

▲「最勤學死囚」陳文魁，獄中讀書超過2萬冊。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

男子陳文魁曾因犯下2死3傷槍擊案，為籌措逃亡費用又犯下擄人勒贖案，自2002被捕入獄後，20多年來不斷買書、閱讀，藏書超過2萬1千冊，被封為「最勤學死囚」。人權團體前年為陳文魁聲請再審，但遭台南高分院駁回，陳文魁再提出抗告，被最高法院駁回確定。

現年63歲的陳文魁，不滿台南市東區里長聯誼會長、台南市崇善里長黃騰禕，介入他與台南市警局教官黃國洲間的賭場債務糾紛，2000年7月間夥同小弟持槍闖入黃騰禕服務處，殺害黃騰禕、林姓司機2人，另外3人遭槍傷，在場的僅黃國洲一人無事。

陳文魁案發後即計畫潛逃大陸，期間再綁架1名黃姓商人，勒索1千萬，2000年9月間偷渡到大陸，12月間因持假護照搭機，遭大陸公安人員逮捕，羈押2年後解送回台羈押至今。他犯下的案件歷審均判處死刑，2009年最高法院判處死刑定讞。

陳文魁於2019年間曾投書媒體，稱自己在2002年被羈押在台南看守所後，就開始買書、閱讀，在18年間已經買書閱讀超過2萬1千餘冊。他願意將所藏書籍捐給其他矯正機關，當時台南看守所所方也樂見其成。消息曝光後，媒體封陳文魁為「最勤學死囚」。

憲法法庭於2024年做出「113年憲判字第8號判決」限縮死刑執行後，人權團體也以此判決為在監的死囚聲請再審。其中陳文魁部分，律師團認為「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」，向台南高分院聲請再審及停止刑罰執行。但台南高分院駁回。

陳文魁再以自己在監期間參與修復式司法課程，也接受相關輔導，且已清償犯罪被害補償金，並有諸多捐贈、捐款，向最高法院提出抗告。不過最高法院審理後，認為所謂重啟再審的「新事實或新證據」須達到適合改判為「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」者，始符合開始再審之要件。而雖然憲法法庭做出了限縮死刑的判決，但陳文魁提出的證據不符合再審新證據的要求，因此日前駁回陳文魁的再審請求，全案確定。