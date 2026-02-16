男友全年無休！女友「主動騎上去了」下一幕傻眼　網讚爆：太純愛

▲男友突然舔額頭，讓原PO當場懷疑人生。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子苦笑分享，男友在市場工作，交往三年多相處模式固定到像SOP。她從不抱怨，卻因感情過於「純睡」開始懷疑自己的定位，於是進行一連串測試，甚至主動示愛，男友也毫無反應。雖理解對方真的很累，也確信不會亂來，但原PO仍忍不住嘆道，自己彷彿只是讓男友安心入睡的抱枕。

一名女網友在Dcard表示，男友跟著家人在市場工作，凌晨2點上班、中午收工，全年無休，而她則是周休二日的上班族，交往三年多來相處模式固定到像SOP，直到最近她開始懷疑，自己是不是只是「好睡、不吵、不黏」的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，她其實從未抱怨對方沒時間陪伴，反而偏好各做各的、安靜相處型關係，即便住得很近，也長期維持約時間、吃飯、睡覺的固定流程，沒有驚喜也沒有意外，於是決定啟動一連串測試，想確認自己在感情中的位置。

第一個測試是久違的出門約會，兩人一起搭捷運，她牽著男友的手，卻發現對方站著睡、坐著睡，連吃東西也在睡，讓她滿頭問號。第二個測試更直接，睡前她主動求歡，甚至已經騎在對方身上，沒想到男友卻在過程中真的睡著，讓她又氣又荒謬。

零性慾！男友只愛滿滿安全感



第三個測試，她照著網路教學製造曖昧，拉著男友的手放在自己臉上、腿上、身上，對方卻像屍體般毫無反應，就算整個人躺在他大腿上，男友也只是挖她鼻孔，甚至最後還舔了她的額頭。原PO苦笑說，雖然知道男友是真的累、也不會亂來，對方還曾坦言「只要妳在旁邊，我就會覺得很安心」，但她仍忍不住自嘲，自己似乎只是被認證的「舒眠安心抱枕」。

底下網友紛紛笑虧，「舔額頭那段，我還往前看文章，確認妳是不是養隻大狗狗」、「太有帶入感了，是個正人君子啊」、「我男友也一樣欸，休假一定來我住處睡覺，說床很軟、有安全感，所以一次都睡10小時以上，要喚醒...真的有點困難」、「挖鼻孔那段感覺很純愛欸，不夠愛根本挖不下去」、「男生居然可以純愛成這樣，覺得震驚...很棒耶」。

也有過來人坦言，「我34歲，做傳產大概凌晨4點上班，約10小時起跳責任制，周一上到周六，跟你男友差不多...無性欲，寧願去健身房或游泳、跑步」、「我們家也是菜市場盤商，半夜起來真的很硬，真的下班也幾乎都在睡覺」。