社會 社會焦點 保障人權

叔收養成年姪峰迴路轉　法院裁准「情同父子不只為繼承」

▲▼父子,親情,單親,家庭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲叔叔聲請法院認可收養已成年姪子，一度觸礁，二審採信雙方已建立形同父子的情感依附，逆轉裁准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

蔡姓男子收養哥哥已成年的兒子，希望自己老了有人送終，聲請法院認可卻被一審駁回，理由是雙方聽從長輩安排，但無創設親子關係的真意。蔡男抗告時說「沒收養，就只是姪子，收養了，一定不一樣」，姪子也說願做叔叔養子，二審認為雙方長期情感緊密依附，並非只為繼承或祭祀，據此自為裁定認可收養。可再抗告。

蔡男未婚無子女，在台南和哥哥一家人緊鄰而居，去年（2025年）5月間，蔡男和哥哥嫂嫂說好，訂立書面收養契約，收養哥哥已成年兒子為養子，依法聲請法院認可，但被一審駁回。

一審駁回主因：雙方欠缺真意

一審認為成年收養的實益，是收養人與被收養人因長年共同生活、相互照顧陪伴，彼此產生宛若事實上之父母子女情感依附關係，透過收養程序，以「事後承認」方式，產生法律上親子關係效力，也就是彼此須有創設親子關係的真意。

一審指出，蔡男出庭表示收養目的是「希望有人可以幫我送終」，姪子則說祖母主動提議辦收養，他出生至今都跟親生父母同住，孝親費也是給親生父母。一審認為雙方是以叔姪身分互動，欠缺深厚情感依附與連結，也無建立法律上親子關係真意，不應准許成年收養。

叔姪均抗告：我們都願意

蔡男和姪子都提起抗告，表示雙方透天厝住址雖屬隔壁，但屋內各樓層都打通，等於大家庭同住，平時2人在家常一起吃飯聊天打撞球，叔叔要出門聚餐、就醫，都是姪子開車接送。

姪子說小時候因父母忙碌，靠叔叔幫忙照顧，他很早就知要被過繼給叔叔，成長過程重大決定，例如休學、就業，叔叔會給建議，遇到挫折，他會找叔叔談心，叔叔還替他化解與親生父母的衝突，他生病狂吐，被生父送急診，叔叔也會陪著去醫院。

叔收姪過年紅包，樂得逢人就說

二審命家事調查官調查2人真實想法，被問到叔叔「曾經什麼時刻，讓你覺得最像父親」，姪子說剛到飲料店打工的第一年，過年包一個紅包給叔叔，其實沒多少錢，「但我很少看到他（叔叔）那麼開心，他走到哪裡，都會跟朋友講這件事」，姪子說願做叔叔養子。

蔡男則說本件收養，雖是早年長輩的指定，但他跟姪子很親，希望透過法律程序確定親子關係，被問到就算不辦收養、姪子應該仍會照顧他，蔡男說「沒收養，就只是姪子，收養了，在我名下，感覺一定不一樣」，繼承是收養後的自然結果，不是他收養動機。

沒收養就只是姪子，收養了一定不一樣

二審認為雙方都認為對方是很親近的家人，長年相處已產生形同父子的緊密情感依附關係，收養不僅止於繼承或祭祀，且姪子親生父母名下有多筆資產、經濟無虞，晚年未必需要子女奉養，依兩家互動型態，可預見姪子出養後，仍會跟親生父母維繫目前關係。

二審認為本件收養對當事人而言，心理意義遠高於實質改變，又查無意圖以收養免除法定義務、對於親生父母不利、輩分不相當等法定禁止事由，也符合年齡差距20歲以上的要件，據此廢棄一審裁定，自為裁定准許本件收養，可再抗告。

叔收養成年姪峰迴路轉　法院裁准「情同父子不只為繼承」

叔收養成年姪峰迴路轉　法院裁准「情同父子不只為繼承」

