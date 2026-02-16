　
地方 地方焦點

強化石化公安！高雄消防大隊聯手台塑仁武廠　大規模化學火災演習

▲▼為確保大型化學工廠之公共安全，消防局第四大隊於日前，在仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉行大規模消防搶救演練。本次演習不僅調動周邊多個分隊支援，更出動高科技「消防機器人」參與救援，展現智慧科技投入救災的實戰能力。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲為確保大型化學工廠之公共安全，演習中出動「消防機器人」參與救援。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為確保大型化學工廠之公共安全，並強化各分隊間跨單位協同作戰之默契，高雄市政府消防局第四大隊於日前，在仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉行大規模消防搶救演練。本次演習不僅調動周邊多個分隊支援，更出動高科技「消防機器人」參與救援，展現智慧科技投入救災的實戰能力。

由於台塑仁武廠生產之碳纖維材料廣泛應用於航太與汽車產業，是重要的高性能材料基地。考量該廠區規模龐大、動線複雜，且石化廠房具有「高火載量」之特性，一旦發生事故，搶救難度極高。

▲▼為確保大型化學工廠之公共安全，消防局第四大隊於日前，在仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉行大規模消防搶救演練。本次演習不僅調動周邊多個分隊支援，更出動高科技「消防機器人」參與救援，展現智慧科技投入救災的實戰能力。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉行大規模消防搶救演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

本次演練共集結了仁武、大社、鳥松、楠梓、新莊分隊及特搜大隊第一分隊等多個單位共同參演。演習重點聚焦於場所的「自主防災意識」，現場指導廠方員工熟悉自衛消防編組機制。透過實地操作，強化員工在災害發生初期的通報、滅火及避難引導能力，力求在消防隊抵達前先建立第一道防線。

在面對石化廠房可能產生的高溫輻射及化學品洩漏風險，本次演練特別部署了「消防機器人」。這項科技裝備能代替消防人員進入高熱、濃煙、甚至有爆炸風險的危險區域進行偵查與射水防護，不僅大幅提升滅火效能，更能有效降低第一線消防同仁傷亡的機率。演練項目同時包含火場管制、事故安全應變及人命救助等環節，測試各單位間的橫向聯繫與應變效率，場面壯觀且精準。

▲▼為確保大型化學工廠之公共安全，消防局第四大隊於日前，在仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉行大規模消防搶救演練。本次演習不僅調動周邊多個分隊支援，更出動高科技「消防機器人」參與救援，展現智慧科技投入救災的實戰能力。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲出動高科技「消防機器人」參與救援，展現智慧科技投入救災的實戰能力。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局第四大隊強調，「唯有平日落實防災觀念，才能在緊急時刻將傷害降至最低。」由於目前正值歲末年終，許多工廠正陸續進入設備歲修階段，消防局呼籲各廠方應加強用火用電的安全管理，並落實各項安全檢查，防範火災於未然。

透過此次大規模演訓，不僅強化了產業界與消防單位的通力合作，也為建構「零事故」的安全工作環境奠定堅實基礎。

02/14 全台詐欺最新數據

