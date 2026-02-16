大魚大肉引「食積」！5食材解膩減腸胃負擔　穴位急救改善飽脹感

▲過年期間經常大魚大肉，恐引發腸胃不適。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

「呷飽未？」是華人最常見的問候語，食物不僅是溫飽，更象徵情感與團圓。農曆年節，餐桌上少不了美味佳餚，但連日大魚大肉，往往讓腸胃負擔過重，引發「食積」問題。中醫師提醒，若短時間內進食過快或過量，食物滯留腸道會引發「食積」，造成腹脹、泛酸、甚至嘔吐，建議可以自製消積減脂茶飲，或是透過按摩、熱敷改善飽脹感。

中醫所說的「食積」，相當於西醫的「消化不良」，是指短時間內進食過多、速度過快，或未細嚼慢嚥，導致食物滯留腸胃、無法順利消化。常見症狀包括腹脹、腹悶、噯氣、泛酸、打嗝，嚴重時甚至會出現噁心、嘔吐或腹瀉。過年期間暴飲暴食、缺乏活動，更容易使腸胃氣機不暢，造成胃食道逆流或排便不順。

[廣告]請繼續往下閱讀...

用餐七分飽 減輕腸胃負擔

想讓腸胃平安過年，信義馬光中醫診所游晏楠醫師建議，用餐七分飽、細嚼慢嚥，每餐間隔約4至5小時，飯後可輕鬆散步10分鐘促進消化，並多喝溫開水、少喝冰飲。

▲大魚大魚引「食積」！5食材解膩減腸胃負擔 。（圖／馬光中醫提供）



五大解膩食材 減輕腸胃負擔

想吃得美味又健康，醫師建議在年菜中加入「解膩神隊友」，針對高熱量的佛跳牆，建議減少勾芡並增加蔬菜比例，減輕身體負擔。

● 白蘿蔔：有「小人參」之稱，能行氣消滯、促進腸胃蠕動。

● 山楂：酸甜開胃、消肉食積滯，可入紅燒菜提味，美味解油膩。

● 陳皮：帶有清香與微酸，幫助油膩食物的消化，可加入清蒸魚類或燉湯中提鮮。

● 菇類（香菇、金針菇）：富含膳食纖維與多醣體，能促進代謝、吸收油脂、減輕油膩。

● 芹菜、菠菜：含豐富纖維，幫助排油與促進腸道蠕動。

▲中醫師分享自製消積減脂茶飲。（圖／馬光中醫提供）



自製消積茶飲 緩解脹氣不求人



胃脹氣急救茶飲 若感覺腸胃沈重，游晏楠醫師建議可自製2款中藥茶飲，將所有材料清洗乾淨，放入過濾袋中。再將過濾袋放入鍋中，加水1500c.c.，以大火煮滾後，關小火繼續煮約20分鐘，即可飲用。但女性懷孕、經期不宜飲用。

1. 洛神荷葉茶：以洛神花和荷葉為主要材料的養生茶飲，具有消脂去油、促進代謝、消除水腫、清熱利濕等功效。

● 材料：洛神花10克、荷葉5克、山楂5克、決明子5克、陳皮5克、烏梅3顆

2. 山楂烏梅茶：主要以山楂和烏梅的酸性口感達到消積解膩、生津止渴的養生茶飲，搭配黨參、茯苓的益氣健脾，有助於調整腸胃。

● 材料：山楂10克、烏梅4-5顆、陳皮5克、茯苓5克、黨參5克、甘草2片

▲按摩、熱敷、健走有助於減緩脹氣。（圖／馬光中醫提供）



按摩、熱敷保健康

餐後若感到飽脹，可用手指輕壓手部的內關穴或足部的太白穴各 10 秒，每天至少20次；或熱敷肚臍上方的中脘、下脘穴3至5 分鐘，達到促進胃腸循環的效果。醫師強調，飯後休息 15 分鐘後，進行10到20分鐘的散步，能有效穩定血糖並改善睡眠，但應避免劇烈運動，才能在團圓佳節吃得開心，腸胃也平安。

● 內關穴：在手掌內側橫紋往手肘方向，３根手指幅寬度的地方。

● 太白穴：足內側緣，第一蹠骨小頭後下方的凹陷處。

● 下脘穴：肚臍正上方2吋（3根手指幅寬度）。

● 中脘穴：肚臍正上方4吋，下脘再往上2吋。