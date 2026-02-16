　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

▲把握立春和元宵節兩日，製作招財聚寶盆，放置家中或臥房南方催旺財運。（示意圖／視覺中國CFP）

▲命理師曝居家旺財、聚氣法。（示意圖／視覺中國CFP）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2026丙午年，想要財源廣進不必遠求，答案可能就在居家佈局中！命理師楊登嵙指出，隨著流年轉動，2026年的「財帛星」已悄然移至東方，不論是追求業績的業務員、投身股市的投資者，或是想保佑家運亨通的屋主，只要掌握居家風水的「斷捨離」與「聚氣術」，宅在家也能打造出招財磁場。

一、流水盆「旺財」：
每年不同方位，2026年「財帛星」在東方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「財位」要聚：
找出房子的「財位」在哪裡？「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。
這L形直角最好有一米寬以上，而且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。另外財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類，若違反了以上其中一項，可就會「漏財」，甚至「無財」。

三、吉祥物旺財：
在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

四、「財位」光明：
財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。鹽燈務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

五、吸收陽氣：
中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

六、主人位不可背對大門：
主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

七、整潔開運：
家裡越髒，心情越差，宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅。

八、植物旺財：
在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來。

九、色調宜暖：
色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

十、宜暖黃招財：
黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

寒冬送暖！東港警、里長、善心漁業業者送物資給弱勢家庭

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

寒冬送暖！東港警、里長、善心漁業業者送物資給弱勢家庭

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

新北割頸案震驚社會！醫憂「這些事」：請接住楊爸爸，接住我們吧

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

女學生闖紅燈挨罰500「崩潰大哭」…員警遞面紙：30天內都能繳

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

薯條不給吃！美18歲男「掏槍轟頭」 19歲好友慘遭殺害斷氣

春節用眼過度成隱形殺手　中醫陳藝文教你三招五穴一茶飲護眼法

高雄市2025刮出217個百萬以上大獎稱冠　台北市只排第5名

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

地方熱門新聞

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木遭警緝獲送辦

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

南門市場浴火重生

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

強化全民防災意識！南消推難包、計畫、CPR一次到位

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢台南捕蜂捉蛇機制更即時

更多熱門

相關新聞

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

今晚就是俗稱的「小年夜」！命理師楊登嵙指出，小年夜在傳統習俗中，是整理環境、採買年貨的重要時刻，被視為迎接新年的前哨站。在除夕來臨前，這一天象徵與舊歲道別、為新年揭開序幕，同時也承載著對來年順遂平安的期盼。不過，民俗上仍有一些禁忌與開運方式值得留意。

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

衣服有霉味？3個洗衣NG地雷！

衣服有霉味？3個洗衣NG地雷！

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行

2026火馬年財位曝光！「辦公室擺1神物」業績翻倍

2026火馬年財位曝光！「辦公室擺1神物」業績翻倍

關鍵字：

居家風水招財財位2026財運風水布楊登嵙

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

旗袍女神李多慧

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面