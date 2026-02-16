宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

▲命理師曝居家旺財、聚氣法。（示意圖／視覺中國CFP）



記者許宥孺／高雄報導

迎接2026丙午年，想要財源廣進不必遠求，答案可能就在居家佈局中！命理師楊登嵙指出，隨著流年轉動，2026年的「財帛星」已悄然移至東方，不論是追求業績的業務員、投身股市的投資者，或是想保佑家運亨通的屋主，只要掌握居家風水的「斷捨離」與「聚氣術」，宅在家也能打造出招財磁場。

一、流水盆「旺財」：

每年不同方位，2026年「財帛星」在東方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「財位」要聚：

找出房子的「財位」在哪裡？「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

這L形直角最好有一米寬以上，而且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。另外財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類，若違反了以上其中一項，可就會「漏財」，甚至「無財」。

三、吉祥物旺財：

在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

四、「財位」光明：

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。鹽燈務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

五、吸收陽氣：

中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

六、主人位不可背對大門：

主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

七、整潔開運：

家裡越髒，心情越差，宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅。

八、植物旺財：

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來。

九、色調宜暖：

色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

十、宜暖黃招財：

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。