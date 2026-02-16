　
生活

當兵「3暗黑料理」吃到怕！防彈豬排上榜　大學長：吃到牙齒崩掉

▲▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

▲最難嚥下的3大地獄料理。（圖／國防部提供）

記者施怡妏／綜合報導

說到當兵回憶，除了操課流汗與體能訓練，最讓人難以忘懷的，還有每天在營區餐廳端上桌的「地獄料理」。一名網友點名軍中3大「暗黑神菜」，防彈紙板豬排、螢光咖哩，以及濕黏的白飯，貼文一出立刻掀起一波退伍弟兄們共鳴，「我們班有人吃豬排吃到牙齒崩掉」、「怎麼可以少了全糖綠茶熱的」。

網友點名3大暗黑料理　防彈豬排、螢光咖哩、鋼盔米飯

有網友在Threads發文，點名心中最難忘的三道軍中「暗黑料理」。第一名是外焦內生、乾硬如紙板的炸豬排，「不能說他是豬排，但它一定防彈」。第二名是顏色詭異的「螢光咖哩」，國小吃營養午餐就已經吃過幾次，「沒想到當兵進去蹲還要吃4個月。」

第三名則是外表濕黏，但米心如鋼盔的白飯，「米心比我的鋼盔還硬」。此外，原PO也加碼點名「國軍最易壞3寶」，公發慢跑鞋、鐵製手推車、以及二段式高水箱馬桶。他指出，鞋子常常跑沒幾步就開膠，推車輪子和把手動不動就「離家出走」，而廁所的馬桶拉繩幾乎周周斷、堵塞頻繁。

貼文一出，掀起大批退伍弟兄共鳴，紛紛分享自己的軍中「暗黑菜單」，「水煮超乾柴鴨胸、沒除毛沒煮爛豬腳、豬味超重肉片、菜瓜布絲瓜」、「炒蛋永遠燒焦，早餐吃吐司，番茄醬也算一道菜」、「高麗菜與紅蘿蔔絲混辣椒，原本以為是開胃泡菜，結果竟是酸掉的炒高麗菜」、「整袋豬排沒退冰直接丟下去炸，上來一球外面焦黑裡面還是生的，還要拿鐵鎚才能把它敲開，我們都說那是隕石豬排」。

其他網友也分享，「以前新訓班長講的：菜要青，肉要爛，飯要Q？你X媽的以為你們是來餐廳點餐嗎？」「長官也是明白人不騙明白人，講話很實在，長官說『這些菜確實只能提供你們維持生命體徵，其他別想太多了』」。

02/14 全台詐欺最新數據

稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

軍中料理、暗黑神菜、退伍回憶、地獄餐點、軍中美食

