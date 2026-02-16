超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

▲▼羅東博愛醫院人工頸椎間盤置換術，助肩頸痛半年未解患者救回活動力。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名50歲的超市員工陳阿姨因長期低頭補貨及搬重物，導致肩頸痛及右手麻症狀加劇，甚至影響日常生活。經羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師診斷，確認為頸椎間盤突出且壓迫脊髓，若不治療恐有癱瘓風險。陳阿姨接受微創人工頸椎間盤置換術後，術後一週即恢復日常活動，並重新思考工作與生活方向。

陳阿姨表示，肩頸痛及手麻症狀持續半年，曾嘗試中醫治療及復健但未見改善，最終選擇就診神經外科尋求解決方案。黃安平醫師指出，傳統頸椎融合手術需要長期配戴頸圈且可能加速鄰近節段退化，而人工頸椎間盤置換術則能保留頸椎活動度，減少壓力及退化風險。手術過程中，醫師移除受損椎間盤並置入可活動的人工椎間盤，術後患者恢復迅速。

術後，陳阿姨肩頸疼痛消失，活動自如，並決定轉換工作以減少低頭及搬重物的負擔，避免舊傷復發。黃安平醫師提醒，頸椎間盤突出是現代常見文明病，長期低頭、蹲姿搬重物及抽菸等因素均可能導致病情惡化。若肩頸長期酸痛麻，應儘早就醫檢查，釐清壓迫位置及程度。

目前頸椎間盤突出治療方式多元，若壓迫神經根可採保守治療，如藥物、復健運動及高頻熱凝神經阻斷術等；但若壓迫脊髓，則建議儘早評估手術，以避免癱瘓風險。醫師強調，病人病況因人而異，需由專業醫師個別評估治療方案。