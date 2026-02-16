　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

▲▼羅東博愛醫院人工頸椎間盤置換術，助肩頸痛半年未解患者救回活動力。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛醫院人工頸椎間盤置換術，助肩頸痛半年未解患者救回活動力。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名50歲的超市員工陳阿姨因長期低頭補貨及搬重物，導致肩頸痛及右手麻症狀加劇，甚至影響日常生活。經羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師診斷，確認為頸椎間盤突出且壓迫脊髓，若不治療恐有癱瘓風險。陳阿姨接受微創人工頸椎間盤置換術後，術後一週即恢復日常活動，並重新思考工作與生活方向。

▲▼羅東博愛醫院人工頸椎間盤置換術，助肩頸痛半年未解患者救回活動力。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳阿姨表示，肩頸痛及手麻症狀持續半年，曾嘗試中醫治療及復健但未見改善，最終選擇就診神經外科尋求解決方案。黃安平醫師指出，傳統頸椎融合手術需要長期配戴頸圈且可能加速鄰近節段退化，而人工頸椎間盤置換術則能保留頸椎活動度，減少壓力及退化風險。手術過程中，醫師移除受損椎間盤並置入可活動的人工椎間盤，術後患者恢復迅速。

術後，陳阿姨肩頸疼痛消失，活動自如，並決定轉換工作以減少低頭及搬重物的負擔，避免舊傷復發。黃安平醫師提醒，頸椎間盤突出是現代常見文明病，長期低頭、蹲姿搬重物及抽菸等因素均可能導致病情惡化。若肩頸長期酸痛麻，應儘早就醫檢查，釐清壓迫位置及程度。

目前頸椎間盤突出治療方式多元，若壓迫神經根可採保守治療，如藥物、復健運動及高頻熱凝神經阻斷術等；但若壓迫脊髓，則建議儘早評估手術，以避免癱瘓風險。醫師強調，病人病況因人而異，需由專業醫師個別評估治療方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

當兵「3暗黑料理」吃到怕！防彈豬排上榜　大學長：吃到牙齒崩掉

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎　有望升官加薪

她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴：才回家3小時就吵架

找對象「要求存款至少50萬」會太過分嗎？兩派戰翻：除非你條件差

聯新國際醫院營養師翻轉年菜吃法　推出「加減法」齊享團圓美味

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年　屬鼠之人要注意

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

當兵「3暗黑料理」吃到怕！防彈豬排上榜　大學長：吃到牙齒崩掉

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎　有望升官加薪

她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴：才回家3小時就吵架

找對象「要求存款至少50萬」會太過分嗎？兩派戰翻：除非你條件差

聯新國際醫院營養師翻轉年菜吃法　推出「加減法」齊享團圓美味

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年　屬鼠之人要注意

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

台北福華外帶年菜單點品項明顯成長 　銷售冠軍依舊是紹興醉雞

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

春節騎遊淡水河　「恐龍樂園、應景花海」一次玩

初一走春「這2小時」氣最旺　中醫揭「養生開運法」順一整年

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

生活熱門新聞

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」

更多熱門

關鍵字：

羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師微創人工頸椎間盤置換術

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面