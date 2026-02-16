拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

▲▼智齒難拔不再怕，陽交附醫推「二階段手術」大幅降低神經受損風險。（圖／陽交附醫提供，下同）

智齒拔除手術雖然常見，但對於牙根與神經距離極近的患者來說，風險不容忽視。陽交附醫口腔顎面外科黃道中醫師指出，智齒位於下顎骨後方，其牙根底下緊鄰「下顎齒槽神經」，這條神經掌管下唇與下巴的感覺。若在傳統一次性拔牙過程中不慎壓迫或牽扯到神經，可能導致下唇或下巴麻木、感覺變差，甚至極少數患者可能永久無法恢復，而「二階段手術」可大幅降低神經受損風險。

為降低風險，陽明交大醫院推出「二階段智齒拔除」手術。黃道中醫師解釋，這項策略的核心在於將原本一次完成的手術拆分為兩個階段，透過分步處理創造牙根與神經之間的安全距離。

第一階段手術僅移除露在骨頭外的「牙冠」，保留牙根，避免器械深入操作時切到神經的風險，並減少瞬間拉扯或壓迫造成的傷害。接下來進入數週至數月的等待期，醫師利用微小矯正牽引裝置，施加可控的牽引力，讓牙根緩慢移動至遠離神經的位置。第二階段手術則在確認牙根與神經有足夠安全距離後，進行牙根移除，成功降低神經受傷的可能性。

21歲的吳先生因智齒反覆發炎求診，經檢查發現右下智齒牙根緊貼下顎齒槽神經，術後可能導致下巴麻木，影響生活與工作。黃醫師建議採用「二階段拔牙」策略，吳先生術後恢復良好，完全沒有出現麻木症狀。他表示，雖然治療期較長，但能避免神經傷害的風險，讓他感到安心。

黃道中醫師強調，是否需要二階段拔牙，取決於牙根與神經的距離，而非智齒的角度或深度。此方法適合神經受損風險高、曾拔牙後出現麻木、或希望降低單次手術破壞範圍的患者，由醫師與患者共同決定最安全的處理方式。

陽明交大醫院口腔醫學部擁有專業醫療團隊，並引進醫學中心等級的先進設備，致力於提供宜蘭地區民眾高品質的口腔醫療服務，讓患者安心享受頂尖治療。