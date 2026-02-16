　
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

▲▼ 。（圖／原PO授權）

▲原PO獲得獎金6千元。（圖／原PO授權）

記者施怡妏／綜合報導

台灣交通環境時常引發討論，駕駛素質也備受關注，不過仍有守法用路人默默付出。一名職業駕駛表示，突然接到監理站通知，告知他中選「優良駕駛」，可獲得6000元獎金，讓他又驚又喜。貼文曝光，引來大批網友讚嘆，「3年沒罰單真的滿強的」、「優秀的職業駕駛值得表揚，更值得獲得獎勵！」

獲頒「優良職業駕駛」獎金6000元

網友在Threads發文，突然接到監理站來電，通知他獲選為優良職業駕駛，並可領取6000元獎金。他也附上相關收據作為證明，開心表示「出去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了」，字裡行間難掩興奮心情。

他進一步指出，成為「優良職業駕駛」的條件，須連續5年無不良紀錄和肇責，以及連續3年無被開罰單（公司和私人的都算）。

據了解，交通部公路局每年都會舉辦「優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，評選條件相當嚴格。除了需在3年內無任何交通違規及肇事紀錄外，5年內也不得有有期徒刑以上刑罰宣告或不良素行。今年全國約45萬名職業駕駛人中，僅有458人經推薦與評選脫穎而出，獲得表揚。

貼文曝光，網友驚呼「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「你很棒欸！我的工作環節有需要確認大客車司機連續三年有沒有違規，職業駕駛真的很少看到」、「優秀的好司機是很稀有，希望越來越多像你一樣優秀的人」、「職業駕駛有這紀錄超強的欸」、「恭喜，而且你還會有一塊獎狀，我家也有」。

．本文經「網友@brad.wang.73」授權轉載。

02/14 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

優良駕駛職業司機交通安全獎金6000元監理站

